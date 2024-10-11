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平野紫耀秘密訪台拍MV〈INZM〉　麻將桌、繁體字全入鏡飄台味

記者吳睿慈／綜合報導

日星平野紫耀曾入選「國寶級帥哥」，他近期與岸優太及神宮寺勇太組成J-Pop男團「Number_i」重磅出輯，歌曲〈INZM〉MV特地台來取景，包括南機場夜市、彩卷行、麻將桌全映入眼簾，滿滿台味不僅令世界各地粉絲驚艷台北城市文化之美，更讓台粉也陷入集體瘋狂，紛紛大喊：「Welcome to Taiwan！」

▲▼宮寺勇太、平野紫耀、岸優太)。（圖／TOBE Co., Ltd.提供）

▲宮寺勇太、平野紫耀、岸優太組男團Number_i。（圖／翻攝自〈INZM〉MV）

Number_i在萬眾屬目下於9月底發行了首張大碟《No.Ⅰ》（Number One），自去年成軍後即解鎖許多傲人成就，並掀起日本當地及全球娛樂圈話題熱潮，3位成員人氣超強，憑藉著首張單曲〈GOAT〉火速攻上YouTube每日全球音樂錄影帶排行榜的冠軍，更登上 Billboard JAPAN 綜合單曲排行榜「JAPAN Hot 100」的榜首。

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乘著這股強大氣勢，3月初所發行的《GOAT》迷你專輯更迅速飆升至Billboard日本單曲銷售榜週榜第一名，並創下Oricon排行榜年度首週數碼下載量的最高紀錄；瞬間躍升樂壇超新星顛峰地位的他們更一舉登上國際三大音樂節之一的「科切拉 (Coachella Valley) 音樂藝術節」，動感耀眼的演出成功吸引全球目光。

▲▼ ▲▼宮寺勇太、平野紫耀、岸優太。（圖／翻攝自〈INZM〉MV）

▲▼宮寺勇太、平野紫耀、岸優太日前密訪台灣拍MV。（圖／翻攝自〈INZM〉MV）

▲▼ ▲▼宮寺勇太、平野紫耀、岸優太。（圖／翻攝自〈INZM〉MV）

歌曲〈INZM〉特地來到台灣取景，3人於日前悄悄來台拍攝，踏足台北南機場夜市、台菜餐廳、隧道、修車場等，甚至連國立臺灣博物館都入鏡，而MV當中出現的路邊包子攤、麻將桌、有寫著「招牌進寶」的日曆，滿滿的台味讓粉絲驚呼連連，更直呼砍玩MV太感動，大讚劇組太用心！

隨著首張專輯釋出，Number_i也將於10月展開他們的首次的日本巡演，將前往仙台、福井、神戶、福崗、北海道、愛知縣、埼玉縣等大型活動場地舉辦演唱會；期待下次有機會再次來台的他們特別提到團體的名稱Number_i具有深遠的意義，代表著「唯一」和「愛」，更透露這個象徵性的名字不僅傳遞了一個訊息，也是對粉絲的一個承諾，即將共同踏上音樂的旅程。

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平野紫耀, Number_i, 岸優太, 神宮寺勇太

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