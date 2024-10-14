小孟老師／10月14日星座運勢　愛情是水還是火？天秤座告訴你

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：時刻保持警覺
感情：情感細水長流
財運：購買低估資產
幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：魔羯
工作：不斷反思改進
感情：順利渡過挑戰
財運：拿出資深力量
幸運色：銀色
貴人：巨蟹
小人：金牛
工作：沉著避免失誤
感情：燃起愛的火焰
財運：積極理財得財
幸運色：黃色
貴人：獅子
小人：射手
【土象星座】
工作：擴大市場份額
感情：吃頓燭光晚餐
財運：充實自己知識
幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：雙魚
工作：重視績效目標
感情：看到對方優點
財運：提高適應能力
幸運色：綠色
貴人：金牛
小人：雙子
工作：找到合作對象
感情：易獲異性幫助
財運：善用科技賺錢
幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：水瓶
【水象星座】
工作：可以安排休假
感情：被甜蜜給包圍
財運：加強投資學習
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：牡羊
工作：心中疑惑打開
感情：得到異性關注
財運：降低日常消費
幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：處女
工作：開發產品服務
感情：堅定信仰追求
財運：投資達成所願
幸運色：白色
貴人：射手
小人：巨蟹
【火象星座】
工作：協調解決矛盾
感情：回憶歡樂時光
財運：研究高額商品
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：獅子
工作：加強共同發展
感情：相互共同支持
財運：收割大批獲利
幸運色：金色
貴人：天秤
小人：天蠍
工作：制定推進計劃
感情：彼此守護戀情
財運：購物做好預算
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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