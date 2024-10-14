ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／10月14日星座運勢　愛情是水還是火？天秤座告訴你

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：時刻保持警覺
感情：情感細水長流
財運：購買低估資產
幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：魔羯

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：不斷反思改進
感情：順利渡過挑戰
財運：拿出資深力量
幸運色：銀色
貴人：巨蟹
小人：金牛

天秤座

工作：沉著避免失誤
感情：燃起愛的火焰
財運：積極理財得財
幸運色：黃色
貴人：獅子
小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：擴大市場份額
感情：吃頓燭光晚餐
財運：充實自己知識
幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：雙魚

金牛座

工作：重視績效目標
感情：看到對方優點
財運：提高適應能力
幸運色：綠色
貴人：金牛
小人：雙子

處女座

工作：找到合作對象
感情：易獲異性幫助
財運：善用科技賺錢
幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：可以安排休假
感情：被甜蜜給包圍
財運：加強投資學習
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：牡羊

天蠍座

工作：心中疑惑打開
感情：得到異性關注
財運：降低日常消費
幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：處女

雙魚座

工作：開發產品服務
感情：堅定信仰追求
財運：投資達成所願
幸運色：白色
貴人：射手
小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：協調解決矛盾
感情：回憶歡樂時光
財運：研究高額商品
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：獅子

獅子座

工作：加強共同發展
感情：相互共同支持
財運：收割大批獲利
幸運色：金色
貴人：天秤
小人：天蠍

射手座

工作：制定推進計劃
感情：彼此守護戀情
財運：購物做好預算
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

推薦閱讀

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

蕭敬騰爸爸說話了！　婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

蕭敬騰爸爸說話了！　婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

游鴻明愛女「熱戀醫三代」　默認交往：說好一起去台大EMBA讀書

游鴻明愛女「熱戀醫三代」　默認交往：說好一起去台大EMBA讀書

蕭敬騰世紀大婚剛結束　詹仁雄爆「酒醉跌倒緊急送醫」最新狀況曝光

蕭敬騰世紀大婚剛結束　詹仁雄爆「酒醉跌倒緊急送醫」最新狀況曝光

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」：應該分了

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」：應該分了

蕭敬騰婚禮「被坤達、柯震東揪跳16蹲」　歌王歌后也都衝上台

蕭敬騰婚禮「被坤達、柯震東揪跳16蹲」　歌王歌后也都衝上台

詹仁雄喝蕭敬騰喜酒出意外「喝醉摔傷急送醫」！　本人深夜發聲曝現況

詹仁雄喝蕭敬騰喜酒出意外「喝醉摔傷急送醫」！　本人深夜發聲曝現況

汪建民羽化成仙...親妹鞠躬哀痛發聲！　8年女友未現身告別式

汪建民羽化成仙...親妹鞠躬哀痛發聲！　8年女友未現身告別式

超有心！蕭敬騰、Summer世紀婚禮伴手禮曝光「吃的到用的都有」

超有心！蕭敬騰、Summer世紀婚禮伴手禮曝光「吃的到用的都有」

承漢確定退出RIIZE！　SM娛樂深夜發聲：抱歉帶給粉絲傷害

承漢確定退出RIIZE！　SM娛樂深夜發聲：抱歉帶給粉絲傷害

阿嬌爆復胖！演唱會「圓潤身材」影片瘋傳…陸網：甚至都懶得動

阿嬌爆復胖！演唱會「圓潤身材」影片瘋傳…陸網：甚至都懶得動

直擊／王心凌遭小巨蛋罰10萬　青峰衝上台傳授「超時秘訣」：應該問我

直擊／王心凌遭小巨蛋罰10萬　青峰衝上台傳授「超時秘訣」：應該問我

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

蕭敬騰爸爸說話了！　婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

游鴻明愛女「熱戀醫三代」　默認交往：說好一起去台大EMBA讀書

蕭敬騰世紀大婚剛結束　詹仁雄爆「酒醉跌倒緊急送醫」最新狀況曝光

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」：應該分了

蕭敬騰婚禮「被坤達、柯震東揪跳16蹲」　歌王歌后也都衝上台

詹仁雄喝蕭敬騰喜酒出意外「喝醉摔傷急送醫」！　本人深夜發聲曝現況

汪建民羽化成仙...親妹鞠躬哀痛發聲！　8年女友未現身告別式

超有心！蕭敬騰、Summer世紀婚禮伴手禮曝光「吃的到用的都有」

承漢確定退出RIIZE！　SM娛樂深夜發聲：抱歉帶給粉絲傷害

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 【本周夯星聞】汪建民56歲癌逝！　Dcard大書捲醜聞致歉退團
  2. 12歲柬埔寨混血公主爆「赴韓當練習生」！絕美臉蛋曝光　唱跳實力超強
  3. 英百萬YTR歌手掐頸性侵女粉絲！20歲女喝茫遭硬上　清醒崩潰怒告4罪
  4. 小孟老師／10月14日星座運勢　愛情是水還是火？天秤座告訴你
  5. 殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害
  6. 阿嬌爆復胖！演唱會「圓潤身材」影片瘋傳…陸網：甚至都懶得動
  7. 唐綺陽運勢／牡羊「感情經營無力」處女很受歡迎！天蠍事業展開新局面
  8. 「草蜢」蔡一傑驚傳免疫失調病重！　海外演唱三缺一…經紀人回應
  9. 詹仁雄喝蕭敬騰喜酒出意外「喝醉摔傷急送醫」！　本人深夜發聲曝現況
  10. 游鴻明愛女「熱戀醫三代」　默認交往：說好一起去台大EMBA讀書

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366