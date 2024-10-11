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101煙火被說太短！賈永婕現身「揭贊助內幕」：趕工17天自己想辦法

記者潘慧中／綜合報導

10日迎來一年一度的國慶，台北101首度施放煙火，並搭配雷射光雕及投影表演，讓全台民眾一同歡慶。然而，對於有網友認為施放時間太短了，董事長賈永婕坦言：「那是因為今年時間的關係來不及找贊助。」

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕觀看國慶煙火。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

正因如此，賈永婕自行想辦法「把預算從自己的辦公室擠出來」，原因是她認為讓世界看到台灣在慶生是一件很重要的事，但明年歡迎各大企業一起贊助，「我們絕對可以讓大家驚喜連連。」

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▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲▼賈永婕透露這次只有17天準備煙火活動。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕透露這次籌備期只有17天，「短短的17天從無到有，沒有籌備期只有趕工期」，但她認為只要願意改變就贏了，「只要願意挑戰不可能我們也贏了！」

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕趕工17天交出漂亮成績單。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

事實上，賈永婕日前坦言已經逐漸適應新工作，「整個脈絡都蠻在掌控中，每天睡眠都有6小時，現在工作已經不是坐在桌子前面就叫工作，你可能思路還要轉，隨時都要運轉，你現在手機隨時可以問問題，想到就可以處理。」

▲賈永婕已經逐漸適應新工作。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

至於是否有遇到困難，賈永婕則表示每天都是挑戰，「可是畢竟在原生的經驗也有一些了，所以你就會去抓出既有的經驗會知道該怎麼處理」，並沒有太大壓力也沒有因此失眠。

賈永婕臉書全文：

喔耶！我們完成了 台北101的第一個國慶光雕煙火秀。
短短的17天從無到有，沒有籌備期只有趕工期But只要願意改變我們就贏了，只要願意挑戰不可能我們也贏了!
展演主題：心動台灣Cheers
與全世界一起舉杯慶祝中華民國國慶 Taiwan National day
Cheers 乾杯
有人說煙火太短了，那是因為今年時間的關係來不及找贊助。賈董就自己想辦法把預算從自己的辦公室擠出來⋯⋯畢竟讓世界看到台灣在慶生是多麼重要的事情！也就是説明年歡迎台灣各大企業一起來贊助101國慶煙火。我們絕對可以讓大家驚喜連連。
最後要感謝我的神隊友們
台北101國慶煙火籌備團隊
賀喜娛樂有限公司
柱興創意有限公司
台北市政府團隊、警察局、消防局、環保局、捷運局、交通局各單位的大力支援！
辛苦了謝謝大家

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賈永婕, 101, 國慶煙火

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