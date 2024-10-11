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《黑白大廚》安成宰訪日「四手餐會」價格曝！首爾三星餐廳暫停業

記者陳芊秀／綜合報導

韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》上演料理生存戰，不僅讓參賽者的餐廳爆紅，擔任主評審的白種元、安成宰人氣大飆。而安成宰鮮少在螢幕露臉，打破慣例出任節目評審，如今《黑白大廚》夯翻全球，本人於今明（11、12日）造訪日本一展廚藝，格外受到關注。

▲▼《黑白大廚》三星主廚安成宰爆紅，造訪日本舉行四手餐會。（圖／翻攝自IG）

▲《黑白大廚》全球熱播，讓鮮少在媒體前露面的三星主廚安成宰爆紅。（圖／翻攝自IG）

其實安成宰6月曾接受台北晶華酒店邀請來台客座一週，隨後《黑白大廚》爆紅，許多饕客對他的動向更加關注。他經營餐廳「MOSU首爾」，2023、2024年獲得米其林三星肯定，成為首爾唯一一間三星級餐廳，威震餐飲界，不過今年1月因搬遷暫停營業，他另外在海外還有開設「MOSU香港」。

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▲▼《黑白大廚》三星主廚安成宰爆紅，造訪日本舉行四手餐會。（圖／翻攝自IG）

▲安成宰開設「MOSU首爾」連續2年奪米其林三星，是南韓唯一一家三星餐廳，另外開設「MOSU香港」。（圖／翻攝自IG）

據日媒報導，安成宰於11、12日將會在日本，與米其林一星餐廳寶格麗 Il Ristorante Luca Fantin的義大利行政主廚 Luca Fantin舉行四手餐會，意即兩位主廚四手烹飪合作。套餐料理分成A、B兩種，A套餐一人要價4萬9500日圓（約台幣1萬0731元），再加上服務費13%，B套餐約11萬5500 日圓（約台幣2萬5040元），再加上服務費13%。

▲▼《黑白大廚》三星主廚安成宰爆紅，造訪日本舉行四手餐會。（圖／翻攝自IG）

▲安成宰造訪日本舉行四手餐會，合作義大利主廚Luca Fantin。（圖／翻攝自IG）

同時《黑白大廚》在香港也是收視第一的串流節目。安成宰經營的「MOSU香港」也變成熱門餐廳，他在節目中表演的黑松露橡果義大利麵，也吸引當地民眾朝聖潮。

▲▼《黑白大廚》三星主廚安成宰爆紅，造訪日本舉行四手餐會。（圖／翻攝自IG）

▲▼《黑白大廚》三星主廚安成宰爆紅，造訪日本舉行四手餐會。（圖／翻攝自IG）

▲安成宰首爾餐廳因搬遷暫停營業，饕客改衝香港朝聖知名菜色「黑松露橡果麵」。（圖／翻攝自IG）

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