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名嘴王瑞玲感冒差點喪命！遭傳「已病入膏肓」親發聲曝最新病況

記者劉宛欣／綜合報導

資深媒體人王瑞玲日前喉嚨痛、嘴巴破洞，病症類似流感，吃藥後仍無好轉，痛到她像喉嚨被侵蝕，最後是左側扁桃腺潰瘍，直呼「差點讓我的生命只停留在56歲又10個月。」近日許久沒有露面的她，傳出已經病入膏肓，為此她9日透過臉書澄清，感謝在生病期間，收到許多朋友和陌生人的關心，讓她感到十分溫暖，但也希望藉此機會釐清外界的誤解。

▲王瑞玲澄清自己的病況。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）

▲王瑞玲澄清自己的病況。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）

首先，王瑞玲強調自己並未臥病在床，並非不能行動。「我現在四肢靈活，能走能跳，能開車買菜，步調雖然沒有以前快，但凡事慢慢來。」此外，她特別說明，與陳文茜的病因完全不同，她的情況是由於口腔燙傷引發免疫系統失調，並非腎上腺感染或其他病因，目前正在努力恢復正常的可體松（壓力荷爾蒙）濃度。

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▲王瑞玲澄清自己的病況。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）

▲王瑞玲貼文。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）

王瑞玲分享了她如何調整生活作息，從「快」到「慢」，每天寫下三件當天要完成的事情，並按時運動、進食、服藥。她感嘆過去忙碌的日子讓自己如壓力鍋般爆炸，慶幸自己在危急時刻及時發現問題。她形容，現在的生活是「慢活」，更有時間專注完成每一件事，生活品質比以前更好。

她在文末表達對新生活方式的滿意，並堅定表示：「我活得好好的，而且現在活得比以前好！未來的每一天，我都會用這種慢活的方式生活下去。」這番分享引來眾多網友的支持與祝福，大家都希望她能早日恢復健康。

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