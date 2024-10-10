「幻藍小熊」與韓國「宇宙少女」　背包之旅　探險韓國小鎮！

記者葉文正／台北報導

才初登韓國舞台出道的爆紅台灣女團「幻藍小熊」XINN和許媛媛以及韓國女團「宇宙少女」多榮及夏天，被SBS F!L選中，參與全新旅行真人秀節目《背包朋友》，沒有機會參觀韓國小城市的K-POP明星，一起去韓國小城市旅行3天2夜，展開奇幻少女的背包之旅。

▲幻藍小熊許媛媛以及宇宙少女多榮。（圖／民視提供）

《背包朋友》是一個旅行真人秀節目，來自兩個不同國籍的年輕女孩，背著背包發現韓國小鎮的浪漫和氛圍，XINN、許媛媛以及宇宙少女多榮、夏天，四位女孩拋開煩惱、悠閒享受，在旅行中，不管是到偏遠地區搭公車，或者重拾童心騎腳踏車，以及一起大啖美食用食物紀錄快樂，讓觀眾發現目的地的浪漫氛圍，同時一起與四位女孩享受青春。

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▲金頭髮宇宙少女多榮 , 宇宙少女夏天(後排右), 幻藍小熊XXIN(左前)與幻藍小熊許媛媛。（圖／民視提供）

製作組更透露，多榮在整個旅程中充滿活力引領氣氛，夏天用心照顧朋友，扮演大姐姐的角色，XINN是一位有魅力的領導者，許媛媛是有一種無所畏懼魅力帶領的大家探索新地方。四位少女們積累友情的同時，讓觀眾可以發現韓國小城市的浪漫、趣味的旅行真人秀《背包朋友》。

節目於10/8 開始在韓國 SBS FiL, SBSM 每週二晚7點30分(韓國時間) 播出，11/24 開始在民視電視台每週日上午10點至11點播出。