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孩子剛出生！日38歲主播重症猝逝　三上大樹噩耗2天後才被得知

記者張筱涵／綜合報導

日本朝日電視台於10月8日宣布，年僅38歲的體育節目播報員三上大樹於本月5日因病去世，具體病名未被曝光，消息震驚各界。

▲▼三上大樹。（圖／翻攝自X）

▲三上大樹離世，享年38歲。（圖／翻攝自YouTube／動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】）

三上大樹5日因病離世，享年38歲。朝日電視台相關人士透露，相關同事一直到7日才知道噩耗：「直到最近，我們還看到他精神抖擻地工作，所以這個消息讓我們非常震驚和難以置信。我聽說他的孩子才剛出生，這對我們來說真的是極大的打擊。」

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三上大樹自2009年加入朝日電視台，主要活躍於體育節目，並在今夏巴黎奧運期間擔任「日本轉播聯盟」的現場轉播工作，負責男子籃球與羽毛球等比賽的實況轉播。專業和認真態度深受同事和觀眾的喜愛。據朝日電視台相關人士透露，三上大樹在巴黎奧運結束後，馬上投入甲子園的實況報導工作，儘管行程繁忙始終保持敬業態度，深入研究選手資訊，無論採訪時間再長也從不抱怨，最後一次工作是9月13日《報導STATION》的體育新聞旁白。

令人遺憾的是，三上大樹在9月時因「感冒遲遲沒有好」前往醫院檢查，隨後確診重病，並於9月中旬病情惡化，緊急入院，最終不幸辭世。

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