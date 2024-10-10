謝忻揪泰國遊客「高舉國旗」！　嗨喊：中華民國生日快樂

記者王靖淳／綜合報導

今（10）日是中華民國國慶日，藝人瑞莎、吳鳳、曾智希、邰智源等人都發文慶祝。為此，平時會在社群分享生活的女星謝忻，稍早也在臉書曬出自己揪泰國遊客一起高舉國旗的照片，同時也不忘寫下祝福：「中華民國113年生日快樂！」

▲謝忻平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

謝忻提到，她每次出國參加馬拉松比賽時，總會帶上一面國旗，堅定地跑完42公里，只為了在衝過終點的那一刻，能夠驕傲地展示國旗，讓世界更清楚地看到台灣。她感慨地說：「力量單薄，但積少成多，意義深遠，因為人在他鄉。」今（10）日適逢中華民國的國慶日，謝忻突然想到，雖然她常在海外與國旗合照，但反而從未在台灣拍過相關照片。

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▲謝忻舉國旗拍照。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

謝忻表示，她利用工作空檔，特地前往基隆最具代表性的彩色街屋，與國旗合影留念。有趣的是，當她在拍照時，恰巧遇到幾位泰國遊客，於是就邀請這些外國朋友與她一起舉起國旗拍照。謝忻透露，出乎意料地，這些遊客非常樂意加入，還一起大聲喊出：「Happy Double Tenth Day！」這一刻，眾人臉上都露出了笑容，洋溢著跨國的喜悅與友誼。

▲謝忻找泰國遊客一起合照。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）