媲美IU搶票！《黑白大廚》冠軍餐廳「11萬人搶預約」　黃牛炒到近2萬

記者張筱涵／綜合報導

《黑白大廚：料理階級大戰》冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙經營的餐廳「Via Toledo Pasta Bar」近日開放預約，結果因為11萬人湧入癱瘓平台，掀起熱議。

▲權聖晙是《黑白大廚》冠軍。（圖／翻攝自Instagram／napolimatfia）



餐廳預約平台Catch Table 10日在南韓時間早上10點，正式開放該餐廳「Via Toledo Pasta Bar」的預約，吸引超過11萬人同時搶訂，導致平台當機10幾分鐘，沒搶到的網友哭訴「聖晙大人，這已經是IU賣光2天的首爾世界盃競技場演唱會的程度了，我第一次看到有10萬人湧入」。權聖晙得知後感到相當震驚，並透過Instagram表達歉意，也會考慮更改菜單和價格，來讓更多的人都能享用到餐點。

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另外，由於預約過於熱門，竟然也出現了黃牛，網友爆料曾看過有人開出韓幣70萬元（約台幣1.7萬元）的高價要購買訂位。對此，權聖晙出面呼籲不要助長黃牛，若有看到可以進行檢舉，且帳號若被發現有不當交易也會被永久黑名單，另外，他更祭出抓到黃牛交易者可獲得餐廳預約權的獎勵，以此杜絕黃牛。

▲11萬人湧入訂位導致平台癱瘓，權聖晙親出面呼籲杜絕黃牛。（圖／翻攝自Instagram／napolimatfia）



目前，「Via Toledo Pasta Bar」10月的所有預約已經全數額滿，且有超過100人申請候補通知。Catch Table 的數據顯示，自《黑白大廚》播出後，參賽主廚經營的餐廳預約需求大幅上升，部分餐廳的預約量甚至暴增了4937.5%。節目效應帶動了搜尋量和餐廳收藏數急劇增長，顯示《黑白大廚》對餐飲業的巨大影響力。