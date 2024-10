汪建民癌逝前「把身體捐出來」！阿Ben哭不停：還想著能為弱勢做什麼

記者潘慧中/綜合報導

汪建民因罹患肺腺癌第四期,於7日晚間撒手人寰,享年56歲。摯友阿Ben 9日除了前往靈堂致意,事後也在社群網站感性地說:「建民哥…直到生命的最後一刻,心裡還是想著能夠再為弱勢做些什麼…謝謝你願意把身體捐出來…造福了真正有需要幫助的人。」

▲阿Ben謝謝汪建民過世前「願意把身體捐出來」。(圖/翻攝自Instagram/benpai802)



阿Ben坦言這幾天不時會掉眼淚,孩子們看到後詢問原因,他則難過解釋:「因為建民阿北生病了…然後前天他去當天使了…。」本來就認識汪建民的孩子們也都不禁哭了,還在睡前一起幫汪建民禱告。

「格~」是阿Ben最喜歡撒嬌叫汪建民的方式,他透露兩人當年是在明星籃球隊相識的,直到他從團體單飛跑通告維生,雙方才有了進一步深交。

▲汪建民和阿Ben私交甚篤。(圖/翻攝自Instagram/benpai802)



阿Ben工作尚未穩定時,汪建民將他簽進自己投資的經紀公司,「用母雞帶小鴨來幫我推通告跟戲劇演出」,讓他的事業再度步上正軌,也因此真實感受到演藝圈的溫暖。

▲阿Ben 9日前往汪建民的靈堂致意。(圖/記者呂佳賢攝)



阿Ben欣賞汪建民善良、總是默默關懷弱勢的個性,透過打公益球賽,並整合身邊所有的資源,對方幫助了很多需要被幫助的人,直到生命最後,對方仍願意捐出身體的一部分,讓他永遠感念於心,「格~皇兄~ 建民阿北~永遠的帥勾勾建民哥Rest In Peace. We miss you.」

阿Ben IG全文:

格~ 人家就喜歡這樣撒嬌的叫你

還記得是在我們出道沒多久,我們是在明星籃球隊相識的

那時候的你對籃球非常狂熱,後車廂永遠備著籃球跟球鞋

而且有潔癖的建民哥,一定會把車上東西放的整整齊齊!

時不時就會揪我要去大安鬥牛,或是在中崙籃球場練投籃

當時我們也透過了明星籃球公益賽打了許多場的公益比賽

再來的深交⋯就是在我團體單飛靠跑通告維生時

因為那時候的我通告不穩定,有一餐沒一餐的

建民哥把我簽進他投資的 #仨個口 經紀公司⋯

用母雞帶小鴨來幫我推通告跟戲劇演出

原本不穩定的演藝工作,慢慢穩定下來

讓我也真真實實感受到演藝圈的溫暖

再來使我們結緣最深最深的⋯就是棒球

先是與建民哥一起在閃亮之星明星棒球隊打公益賽

還記得那時沒碰過棒球的你,因為喜歡上棒球的刺激

所以你也開始苦練棒球,一直向周邊的球友討教學習

甚至熱血到帶著我跟畢哥,還有一群愛棒球的藝人朋友

組成了 #漢堡蛋 棒球隊,在乙組聯盟報週末的球賽打⚾️

除了比球技⋯我們也在比手套球衣釘鞋等等炫砲的裝備

愛Nike的你總是全身勾勾 我們都笑你有勾就是帥勾勾

建民哥最令我們夫妻難忘的溫暖是⋯

記得那時候小可剛生完白開水還在月子中心時

網路及新聞不斷放送小可捲入疑似被偷拍的事

建民哥第一時間衝來月子中心樓下說有事找我

結果我下去找他時,他那副心情沈重很擔心的神情

問我說⋯你們還好嗎?不是真的吧?

我答:神經喔!那個當然不是小可啊

那像家人般急迫的烏龍關心

我們夫妻倆一輩子都忘不了

個性善良熱心又心軟的建民哥

他總是會默默的主動關懷弱勢

他也整合身邊所有的資源

幫助更多需要被幫助的人

#臺灣白化症曙光協會

與白天使們一起慢跑,一起騎腳踏車,一起打棒球

讓更多人來認識白化症,用正確的方式來幫助他們

#華山基金會

在好幾年前因為因緣際會,建民哥認識了雲林區華山義工

得知他們急需要募款,來照顧這些失依失親的獨居老人

於是介紹閃亮之星與華山基金會做結合,透過公益棒球賽

來號召更多的企業公司,為這些需要被照顧的老寶貝們募款

明星公益棒球賽一打⋯就已經6年了

#閃亮之星 未來也會持續為公益而戰

這幾天孩子們看我拿著手機時不時掉眼淚問我怎麼了?

我說:因為建民阿北生病了⋯然後前天他去當天使了⋯

水哥哭的很不捨,油妹眼眶紅,安弟抱著我安慰我說

那我們睡覺前一起為建民阿北禱告好不好⋯

於是⋯我就偷偷的把這段偷錄下來⋯也給建民哥聽

充滿愛的建民哥⋯直到生命的最後一刻

心裡還是想著能夠再為弱勢做些什麼⋯

謝謝你願意把身體捐出來⋯

造福了真正有需要幫助的人

容我再一次的說明⋯我不能代表家屬

更是尊重家屬對建民哥所有的安排⋯

所以任何事情我們都只能從旁協助⋯

漢堡蛋棒球隊的各位也是盡全力幫忙

媒體大哥大姐也不要再打來問我

關於建民哥後事的所有相關事宜

以家屬在 「汪建民」臉書公佈為主

格~ 皇兄~ 建民阿北~ 永遠的帥勾勾

#建民哥 Rest In Peace , We Miss You

#你所認識的建民哥是怎麼樣的建民哥

#請把建民哥對你們的好讓更多人知道