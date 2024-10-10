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汪建民癌逝前「把身體捐出來」！阿Ben哭不停：還想著能為弱勢做什麼

記者潘慧中／綜合報導

汪建民因罹患肺腺癌第四期，於7日晚間撒手人寰，享年56歲。摯友阿Ben 9日除了前往靈堂致意，事後也在社群網站感性地說：「建民哥…直到生命的最後一刻，心裡還是想著能夠再為弱勢做些什麼…謝謝你願意把身體捐出來…造福了真正有需要幫助的人。」

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▲▼汪建民,阿Ben。（圖／翻攝自Instagram／benpai802）

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▲阿Ben謝謝汪建民過世前「願意把身體捐出來」。（圖／翻攝自Instagram／benpai802）

阿Ben坦言這幾天不時會掉眼淚，孩子們看到後詢問原因，他則難過解釋：「因為建民阿北生病了…然後前天他去當天使了…。」本來就認識汪建民的孩子們也都不禁哭了，還在睡前一起幫汪建民禱告。

「格～」是阿Ben最喜歡撒嬌叫汪建民的方式，他透露兩人當年是在明星籃球隊相識的，直到他從團體單飛跑通告維生，雙方才有了進一步深交。

▲汪建民和阿Ben私交甚篤。（圖／翻攝自Instagram／benpai802）

阿Ben工作尚未穩定時，汪建民將他簽進自己投資的經紀公司，「用母雞帶小鴨來幫我推通告跟戲劇演出」，讓他的事業再度步上正軌，也因此真實感受到演藝圈的溫暖。

▲阿Ben 9日前往汪建民的靈堂致意。（圖／記者呂佳賢攝）

阿Ben欣賞汪建民善良、總是默默關懷弱勢的個性，透過打公益球賽，並整合身邊所有的資源，對方幫助了很多需要被幫助的人，直到生命最後，對方仍願意捐出身體的一部分，讓他永遠感念於心，「格～皇兄～ 建民阿北～永遠的帥勾勾建民哥Rest In Peace. We miss you.」

阿Ben IG全文：

格～ 人家就喜歡這樣撒嬌的叫你

還記得是在我們出道沒多久，我們是在明星籃球隊相識的
那時候的你對籃球非常狂熱，後車廂永遠備著籃球跟球鞋
而且有潔癖的建民哥，一定會把車上東西放的整整齊齊！
時不時就會揪我要去大安鬥牛，或是在中崙籃球場練投籃
當時我們也透過了明星籃球公益賽打了許多場的公益比賽

再來的深交⋯就是在我團體單飛靠跑通告維生時

因為那時候的我通告不穩定，有一餐沒一餐的
建民哥把我簽進他投資的 #仨個口 經紀公司⋯
用母雞帶小鴨來幫我推通告跟戲劇演出
原本不穩定的演藝工作，慢慢穩定下來
讓我也真真實實感受到演藝圈的溫暖

再來使我們結緣最深最深的⋯就是棒球

先是與建民哥一起在閃亮之星明星棒球隊打公益賽
還記得那時沒碰過棒球的你，因為喜歡上棒球的刺激
所以你也開始苦練棒球，一直向周邊的球友討教學習
甚至熱血到帶著我跟畢哥，還有一群愛棒球的藝人朋友
組成了 #漢堡蛋 棒球隊，在乙組聯盟報週末的球賽打⚾️
除了比球技⋯我們也在比手套球衣釘鞋等等炫砲的裝備
愛Nike的你總是全身勾勾   我們都笑你有勾就是帥勾勾

建民哥最令我們夫妻難忘的溫暖是⋯

記得那時候小可剛生完白開水還在月子中心時
網路及新聞不斷放送小可捲入疑似被偷拍的事
建民哥第一時間衝來月子中心樓下說有事找我

結果我下去找他時，他那副心情沈重很擔心的神情
問我說⋯你們還好嗎？不是真的吧？
我答：神經喔！那個當然不是小可啊
那像家人般急迫的烏龍關心
我們夫妻倆一輩子都忘不了

個性善良熱心又心軟的建民哥
他總是會默默的主動關懷弱勢

他也整合身邊所有的資源
幫助更多需要被幫助的人

#臺灣白化症曙光協會
與白天使們一起慢跑，一起騎腳踏車，一起打棒球
讓更多人來認識白化症，用正確的方式來幫助他們

#華山基金會
在好幾年前因為因緣際會，建民哥認識了雲林區華山義工
得知他們急需要募款，來照顧這些失依失親的獨居老人
於是介紹閃亮之星與華山基金會做結合，透過公益棒球賽
來號召更多的企業公司，為這些需要被照顧的老寶貝們募款
明星公益棒球賽一打⋯就已經6年了
#閃亮之星 未來也會持續為公益而戰

這幾天孩子們看我拿著手機時不時掉眼淚問我怎麼了？
我說：因為建民阿北生病了⋯然後前天他去當天使了⋯

水哥哭的很不捨，油妹眼眶紅，安弟抱著我安慰我說
那我們睡覺前一起為建民阿北禱告好不好⋯
於是⋯我就偷偷的把這段偷錄下來⋯也給建民哥聽

充滿愛的建民哥⋯直到生命的最後一刻
心裡還是想著能夠再為弱勢做些什麼⋯
謝謝你願意把身體捐出來⋯
造福了真正有需要幫助的人

容我再一次的說明⋯我不能代表家屬
更是尊重家屬對建民哥所有的安排⋯
所以任何事情我們都只能從旁協助⋯
漢堡蛋棒球隊的各位也是盡全力幫忙

媒體大哥大姐也不要再打來問我
關於建民哥後事的所有相關事宜
以家屬在 「汪建民」臉書公佈為主

格～ 皇兄～ 建民阿北～ 永遠的帥勾勾
#建民哥 Rest In Peace , We Miss You

#你所認識的建民哥是怎麼樣的建民哥
#請把建民哥對你們的好讓更多人知道

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