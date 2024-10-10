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HYBE禁止協議快到期！　李秀滿爆重返K-POP「親物色練習生成團」

記者張筱涵／綜合報導

前SM娛樂總製作人李秀滿去年將股票賣給HYBE，並簽署3年內不在南韓從事唱片製作等競業協議，隨著時間剩下1年4個月，近日被爆出已開始籌備全新偶像團體，準備重返娛樂圈。

▲▼李秀滿人在北京試鏡　耗資打造「中國偶像團體」。（圖／翻攝自SM娛樂）

▲李秀滿被爆將再做偶像事業。（圖／翻攝自SM娛樂）

據韓媒《每日經濟》報導，李秀滿目前正積極在全國範圍內選拔偶像練習生，並計劃招募製作人團隊，雖然不是公開徵選，但幕後運作相當激烈。據悉，一名來自慶南地區的練習生已被選中。

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李秀滿今年初透過個人公司註冊「A2O娛樂」商標，這讓外界推測將以製作人身份回歸娛樂圈。雖然也有可能新團體將由其他公司推出，但這次練習生選拔無疑為新偶像團體的誕生增添了更多期待。

李秀滿去年將持有的SM娛樂股票賣給HYBE，並簽署了3年內不在韓國從事唱片製作的競業禁止協議，隨著該條款再1年4個月就要解除，外界猜測他正準備重新回歸娛樂圈。此外，李秀滿還計劃大規模招募製作團隊，並以清潭洞辦公室和工作室進行後續準備。

早前，李秀滿曾被拍到與疑似大陸偶像練習生的少年交流，近日更有媒體捕捉到他與Sunny及柳榮真在上海同行的畫面，顯示其娛樂版圖可能延伸至國際市場。此次復出的動向引發業界高度關注，身為韓國偶像產業的代表性人物，他將帶來何種創新成果，讓人拭目以待。

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