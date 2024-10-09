蔡阿嘎要被房東趕走！　寵粉豪喊：40組公關收藏全送大家

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎今（9）日在頻道上傳新片，透露因為工作室的租約於明年到期，即將被房東趕走，因此計劃在搬遷前，要將公關收藏品送給粉絲們，「明年哈佛辦公室租約到期即將搬遷，要開始慢慢斷捨離啦！40組收藏要全部要送大家。」

▲蔡阿嘎透露辦公室租約將於明年到期。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

蔡阿嘎透露，由於房東不願續約，辦公室的租約將在明年到期，他無奈表示「不得不搬」，同時也提到，這次斷捨離的規模相當龐大，預計有多達40組收藏品要送出。他慣例式地說明參加方式，只要粉絲訂閱他7個YouTube頻道，並在相關影片底下留言挑選自己喜歡的禮物，就有機會獲得這些收藏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡阿嘎宣布有40組收藏全部送大家。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

對於辦公室即將搬遷，蔡阿嘎雖表示不捨，但仍以輕鬆的口吻面對，期待與粉絲們分享這些回憶滿滿的收藏。為此，影片曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也留言許願自己想要的禮物，並且表示，「謝謝嘎哥割愛」、「感謝嘎哥斷捨離」、「整理這些東西辛苦了」，還有部分網友祝福他盡早找到新工作室，紛紛留言表示，「期待找到新辦公室」、「祝福接下來的租工廠、租辦公室都能順順利利」。