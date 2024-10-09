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蔡康永認身邊有對象！　23年前被李敖逼出櫃「吐心聲」爆大咖演員拒受訪

記者孟育民／台北報導

蔡康永近期為了宣傳新書《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3》，上遍各個YouTuber節目，日前錄製百靈果Podcast節目《百靈果NEWS》，談到2001年被李敖公然逼出櫃一事，他相當坦然，並不在乎外界的輿論，另外當主持人凱莉好奇「現在會想找個對象定下來嗎」，他則罕見揭露感情狀況：「我現在有啊！」被問會想結婚嗎？他說：「至少可以先徵詢對方意見，同志關係比異性戀放鬆很多！我覺得怎麼維持你的婚姻都行，只要是你們兩個可以維持下去就行。」

▲▼蔡康永。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

▲蔡康永錄製節目，談及感情狀況。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

李敖2001年時曾因《文茜小妹大》和蔡康永同台，開口就問「你為什麼不結婚？你是不是GAY？你是不是GAY？」不過蔡康永面不改色，非但沒有驚恐反而是笑著回應：「你這是《真情指數》節目嗎？你套出我的真話來有什麼好處？你要介紹人給我嗎？」當場在節目上出櫃，成為台灣演藝圈首位出櫃的同志。

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▲▼蔡康永。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

▲蔡康永分享自己人生故事。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

蔡康永還原當時心情：「在那個時代我沒有感受，我是一個非常我行我素的人，李敖問到他很高興，但我自己覺得這沒什麼，我本來就希望不要再隱瞞這件事情，我哪知道揭曉之後會引起很多討論，我猜一定有很多打擊發生在我不知道的地方，譬如有些老闆本來要找我代言，可能就沒有了。」

他透露當時王羽就拒絕上同志主持的節目，因此推掉原本的專訪，不過他並無受到影響，「我不會難過，只覺得莫名其妙而已，只覺得你不來的話，你的人生故事就少一個版本，那你的損失可大了，我是一個多好的訪問者。」

▲▼蔡康永。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

▲蔡康永在節目上出櫃，算是當年先例。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

談到演藝圈現在對同志圈的友善程度，他則曾有人請教過他，但他總感到為難，「我希望多一點人出櫃，那些在某個角落孤立無援的小朋友多看到一個人出櫃，就多得到一點同理心，知道有人跟他一樣，可是我又會替他擔心，他會不會像我一樣吃得消這件事，我沒有辦法給答案。」

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關鍵字

蔡康永, 李敖, 同志, 出櫃, 百靈果

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