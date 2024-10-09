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《黑白大廚》大師呂敬來讚「台灣是美食之國」！嚐1街頭小吃驚：好高級

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣廚藝競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》邀請各界大廚參賽，一播出就引起轟動，其中一位擁有50年資歷的「中式料理之神」呂敬來雖被外送員打敗，但姿態謙虛，受到全網讚嘆。先前他曾被挖出「台韓混血」背景，讓台灣觀眾感到特別親切。YouTuber「韓國女生 Judy」去年曾拍片直擊呂敬來的餐廳，還邀他一起來台灣體驗美食，其中他對酥炸柳葉魚的評價最是引人注目。

▲呂敬來讚台灣是美食之國。（圖／翻攝YouTube／韓國女生Judy）

▲呂敬來吃柳葉魚超驚豔。（圖／翻攝YouTube／韓國女生Judy）

呂敬來不僅是南韓中餐烹飪協會會長，也是世界中餐烹飪聯合會副會長，具備豐富經歷與高度專業。Judy去年開箱了呂敬來位於江南的中式餐廳，並邀請他一起來台灣享受美食。對於台灣美食，呂敬來表示非常驚豔，尤其是台灣小菜的「小盤制」讓他大讚便利能讓消費者可以一次享用多種美食，相當值得學習。

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▲呂敬來讚台灣是美食之國。（圖／翻攝YouTube／韓國女生Judy）

▲呂敬來讚台灣是美食之國。（圖／翻攝YouTube／韓國女生Judy）

對於台灣給出高度評價的呂敬來，還直言「台灣是最適合美食之國這個詞的國家」，在台期間深深迷上台灣美食，特別點出了鹽酥雞和酥炸柳葉魚，他更直言，酥炸柳葉魚的魚卵爆漿口感讓他大為驚艷，稱讚味道高級「下次來台灣還要再吃」。

呂敬來的背景也引起許多網友的興趣，他的父親是在韓華僑，母親則是南韓人。呂敬來自6歲喪父後，由母親一手撫養長大，因為一直以來都就讀華僑學校，因此能說一口流利的中文。在社群平台上，當呂敬來遇到會說中文的網友時，他也會使用繁體中文親自回覆，這讓許多網友對他的親和力與語言能力感到佩服。

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黑白大廚, 呂敬來

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