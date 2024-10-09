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吳慷仁赴陸「爆搶走周渝民角色」！空降內幕曝　仔仔進組1月慘被換角

今年金鐘獎吳慷仁（左1）再度憑《有生之年》入圍戲劇類男主角，原本呼聲極高，如今戰局可能生變。（翻攝自吳慷仁臉書）

圖文／鏡週刊

早在9月吳慷仁宣布西進之前，微博、豆瓣等平台早在8月開始流傳吳慷仁將會來演電視劇的傳言，戲名、搭檔對手、開機時間都很明確地曝光，後來果然證實就是與孫儷合作的《執迷》。不過雙方其實接觸甚早，最起碼在3月，愛奇藝就向吳慷仁提出邀約。

吳慷仁合作壹心娛樂，據悉雙方此次合作僅是3個月「試用期」形式，合作完這部戲再看未來發展。不過壹心娛樂果然有兩把刷子，簽約一事早在官宣好幾天前就已經放出風聲，慢慢炒熱輿論及聲量，吳慷仁這齣「西進大戲」一開鑼就炒熱了場子；網路沸沸揚揚熱議他一出手就搭檔孫儷，空降主演現代懸疑劇《執迷》，不過同時卻也傳出他搶了原定要由周渝民演出的角色。

壹心娛樂選在對岸國慶前一天官宣與吳慷仁合作，有明顯操作痕跡，外傳雙方合作類似「試用期」，僅3個月。（翻攝自壹心娛樂微博）

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▲壹心娛樂選在對岸國慶前一天官宣與吳慷仁合作，有明顯操作痕跡，外傳雙方合作類似「試用期」，僅3個月。（翻攝自壹心娛樂微博）

雖說陸劇換角情況並非罕見，然而本刊透過管道得知，出品方愛奇藝早在3月就曾接觸吳慷仁，但被婉拒，所以改找周渝民搭檔孫儷演出；6月時就有男女主角相關爆料出現；9月吳慷仁確定接演進了劇組，周渝民則是黯然離開。

周渝民曾獲金鐘視帝，這幾年在兩岸都有作品，對於他是否遭換角，經紀人不願正面回應。

▲周渝民曾獲金鐘視帝，這幾年在兩岸都有作品，對於他是否遭換角，經紀人不願正面回應。

8月有人爆料指周渝民已進《執迷》劇組，且為角色去醫院實習，卻遭劇組換角。（翻攝自微博）

▲8月有人爆料指周渝民已進《執迷》劇組，且為角色去醫院實習，卻遭劇組換角。（翻攝自微博）

不僅如此，由於後來吳慷仁態度大轉彎答應了邀約，網路盛傳周渝民在當時已經進組，並為飾演的精神科醫生角色前往醫院實習2週以上，卻不敵資方堅持要用吳慷仁而被迫離開劇組！外界難以理解周渝民的咖位並不低，居然也會被換角，可見吳慷仁背後資本多強大。而周渝民經紀人被詢問時不願正面回應，更增此事可信度。


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