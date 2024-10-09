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Coldplay宣布：2025年發最後一張專輯！　揪台粉「淨零減碳」騎單車

記者蕭采薇／台北報導

「英倫搖滾天團」Coldplay酷玩樂團睽違三年強勢回歸，主唱克里斯馬汀更表示，「或還會再跟別人合作，但Coldplay的作品在2025年就會畫下句點。」而熱愛地球、支持環保議題的他們，此次出輯更將這份愛與環保精神延續，邀請台粉一起騎單車「淨零減碳」。

▲COLDPLAY酷玩樂團（左起）蓋貝瑞曼、威爾查恩、強尼邦藍、克里斯馬汀。（圖／華納提供）

▲COLDPLAY酷玩樂團（左起）蓋貝瑞曼、威爾查恩、強尼邦藍、克里斯馬汀。（圖／華納提供）

Coldplay發行全新專輯《MOON MUSiC月球漫遊》，他們曾囊括9座全英音樂獎、7座葛萊美獎、8座告示牌音樂獎等大獎榮耀，創下全球破億的驚人銷售量，總能帶給樂迷無限的驚喜。此次新作承接2021年《Music Of The Spheres》的浩瀚宇宙主題概念，帶領聽眾繼續徜徉在浩瀚無垠的星際，穿越痛苦、在月球漫遊，最終抵達一個滿懷希望與光明的彼岸。

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酷玩樂團第十張專輯《MOON MUSiC月球漫遊》全名為《Music Of The Spheres Vol. II: Moon Music》，以廣闊的音樂空間和情感為探索核心，不僅是對自我與世界的搜尋，更是一場從黑暗邊緣轉移到愛與光明的內心旅程。克里斯馬汀企圖以音樂為媒介，將人們從孤獨與無助中拉回，專輯充滿韌性與希望，透過不同的故事與視角探討愛與自我救贖。

▲COLDPLAY酷玩樂團（左起）蓋貝瑞曼、威爾查恩、強尼邦藍、克里斯馬汀。（圖／華納提供）

▲COLDPLAY將愛與環保精神延續，啟動「淨零騎行 酷玩相伴」活動。（圖／華納提供）

專輯收錄包括首波橫掃數位排行主打《feelslikeimfallinginlove》、眾星雲集《We Pray (ft. Little Simz, Burna Boy, Elyanna and Tini)》及最新抒情神曲《All My Love》等共20首新歌。其中，《We Pray》可以說是「在台灣誕生」的歌曲，克里斯馬汀提到，去年11月來台在半夜裡醒來時，腦裡突然就形成了一段旋律，最後寫出了《We Pray》。

酷玩樂團先前為宣導「淨零減碳」的觀念，特地在演唱會現場設置了發電腳踏車，邀請樂迷一起踩踏發電。而台灣華納音樂也將這份愛與環保精神延續，啟動「淨零騎行 酷玩相伴」YouBike微笑單車活動，以台北為起點，誠摯邀請大家一起來騎車，邊踩邊減碳。

 

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