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《花系列》4主角同框！王耀慶「片酬破億」罕回台…網朝聖回憶殺

記者陳芊秀／綜合報導

台灣經典劇場《花系列》狗血劇情伴隨無數觀眾長大，並捧紅無數實力派演員，最近「花系列」短片意外風靡網路，令花系列主角的王淑娟人氣再飆。而她昨日（3）曬出超狂合照，同框崔佩儀、《甄嬛傳》李天柱，還有難得返台的王耀慶，掀起網友來朝聖。

▲▼《花系列》李天柱、王淑娟、崔佩儀、王耀慶難得相聚。（圖／翻攝自臉書／王淑娟、崔佩儀）

▲《花系列》李天柱（左起）、王淑娟、崔佩儀、王耀慶難得相聚。（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）

王淑娟出聲邀約下，《花系列》4大名角齊聚一堂。她以爆料口吻寫道「柱哥、柱嫂從約會結婚生女，眞是我看著成長的一對歡喜冤家！」

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李天柱現年68歲，是《花系列》固定班底，更在宮鬥劇《後宮甄嬛傳》的太監「蘇培盛」一角爆紅。而《甄嬛傳》熱播邁入第14年，更是台灣春節馬拉松追劇首選，線上觀看人數已經高達8萬新高，他的演出令觀眾印象深刻。

王耀慶2023年曾低調現身《花系列》聚會，這次再度現身，王淑娟形容「耀慶依然開心的耍寶！善心善念不變！」他工作重心轉移大陸多年，據《三立新聞網》2020年報導，當時片酬高達人民幣3000至5000萬（約台幣1.3至2.3億元），近年還登陸綜《披荊斬棘的哥哥》，人氣與曝光度皆高。

王淑娟的貼文一一敘述眾人現況，崔佩儀剛送完老公去機場，《花系列》導演許佩珊在北京發展，燈光師蕭俊良除了持續工作，同時照顧失能的兩老。網友前來朝聖合照留言「都是實力派的~默默的做巨星」、「花系列！我的青春歲月啊」、「花系列的男女主角啊」、「朋友還是舊的好」、「耀慶回台灣過年」、「國民舅舅回來了」、「當年、我和媽媽都會準時守在電視機旁收看，那是最美好的回憶殺」。

▲▼《花系列》李天柱、王淑娟、崔佩儀、王耀慶難得相聚。（圖／翻攝自臉書／王淑娟、崔佩儀）

▲王淑娟邀約下難得相聚，貼文一一敘述眾人現況。（圖／翻攝自臉書／王淑娟）

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