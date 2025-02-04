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大S為何沒被收住院？　日醫揭「2嚴格制度」延遲治療：台灣人無法想像

大S在旅日途中不幸病逝，在日本就醫治療一事也被拿出來討論。（圖／大S臉書）

▲大S在旅日途中不幸病逝，在日本就醫治療一事也被拿出來討論。（圖／大S臉書）

圖文／CTWANT

藝人大S（徐熙媛）春節期間到日本旅遊，2日因染上流感併發肺炎病逝，一名疑似接待徐家一行人的導遊透露，大S從第一天就不舒服，之後陸續去了幾次醫院最後都回到旅館，直到2日凌晨真的不行了，才又叫救護車去醫院。如今日本的醫療制度也被拿出討論，在日本執業的胸腔內科醫師徐立恆表達對此事看法，指出日本醫院分級制度明確、日本醫師不喜歡看外國病人。

雅丰竹北醫美診所副院長楊弘維分享，在日本胸腔內科醫師徐立恆對此事看法，認為此事有兩大關鍵，一是日本醫院分級制度明確，箱根或是北海道的鄉下醫院，可能沒有急診、或醫師值班、或ICU，所以一定得轉診，不像台灣到處都是醫學中心。二是日本醫師不喜歡看外國病人，除了外國人收費直接300%，日本醫師英文語言能力沒台灣人好，「醫病溝通有困難，醫師詢問病史極端重要，所以這或許是delay（延遲）病程的關鍵。」

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另外，一名在日本執業的張姓醫師指出，大S猝逝後網路上出現許多事後諸葛的發言，他特地以醫學角度澄清兩點，針對網友疑問「為什麼才48歲這麼年輕就重症？」他表示自己看過20幾歲流感合併肺炎幾天內就過世的；也看過90幾歲來急診PCR陽性但只有微燒精神很好的爺爺，開藥很快就平安回家。張醫師強調，每個人的過去病史、服藥歷對於治療都會有影響，至於「為什麼會重症」的原因所有人都無法說明。

至於「日本鄉下為什麼不收住院？」張醫師解釋日本醫療分級很嚴格，不會像台灣可以直接到醫學中心掛號，通常都要小醫院或診所寫介紹信（紹介状）不然要多付幾千塊，甚至不收。另外，日本的急診也要預約，不用預約的急診就是相當於台灣的一二級重症的患者才有的權利。加上日本資源有限，常常發生醫院無法收急重症的情況，張醫師坦言自己赴日之後也遇過滿多次，所以台灣民眾可能無法想像。

也有網友在社群上分享自己於日本看病的經歷，網友表示日本一向以保守治療著稱，去年到大阪旅遊時，朋友眼睛突腫起來，就醫後只開了一瓶藥膏，要他回去再觀察，沒想到疼痛感愈發強烈，隔日緊急返台就醫，發現是蜂窩性組織炎，如果沒有及時治療，有失明的危險，令原PO直呼「台灣的醫療真的讓人放心很多。」

此外，另一名急重症護理師則表示，大S事件令她憶起前年媽媽在日本掛急診一事，媽媽本身有氣喘，到環球影城時走路很喘、臉色很差，也噴了好幾次救急用的噴劑，回飯店休息後症狀依然沒有緩解，「請飯店櫃檯詢問附近的醫院是否能收病人，豈料打了7-8家醫院都拒收」，最後原PO只好打電話叫救護車，但因為是外國人且當下是半夜三點，第一輪電話大阪市內醫院全拒收，理由則是沒病床、半夜沒醫生、沒翻譯人員。

最後，媽媽等待的兩個小時中，從清醒變成叫不醒，日本急診不像台灣可以直接送，直到清晨五點半才送進急診，所幸治療後，住院五天順利出院。

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