戀愛被狗仔追拍「旋轉停車場裡甩尾」　何潤東把親身經歷放進戲中

記者黃庠棻／台北報導

《不如海邊吹吹風》自開播以來便深受觀眾喜愛，如今以暖心且催淚的情感故事漂亮收尾，首次播出台劇的AXN頻道，新春前哨就由《不如海邊吹吹風》大結局打頭陣，15到24歲觀眾最高收視達0.74，觀眾的支持也為這部劇畫下完美的句點。

▲《不如海邊吹吹風》完美收官。（圖／大川大立提供）

全劇播畢後，更是農曆新年全台觀眾最愛看的台劇，期間登上Hami Video台劇點閱冠軍，陳柏霖和郭雪芙雙向救贖的浪漫愛情故事讓許多觀眾為之動容，郭雪芙感慨「雙向救贖的故事讓我更明白，角色之間的依賴與支持是如何互相成就。這部劇讓我學會用更真摯的方式表達情感，也讓我更加珍惜生活中平凡的每一刻。」

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▲《不如海邊吹吹風》完美收官。（圖／大川大立提供）

陳柏霖也感受到這部作品帶來的溫暖，他分享道「最難忘的是聖誕節時，粉絲在101大樓上打出了『和陳柏霖吹吹風』的燈光字樣，真的很感動，也很謝謝大家的支持。」而談及新年計畫，他則表示「今年會多陪陪家人，新的一年會有新的事物出現，敬請期待！」

▲《不如海邊吹吹風》完美收官。（圖／大川大立提供）

導演何潤東則透露男女主角「雙向救贖」的劇情靈感來自於自己與太太的相處經歷，坦言「其實我和我太太也有過類似的經歷，我們來自不同的家庭背景，但學會不去改變對方，而是為了對方努力變得更好。」他更爆料，劇情中陳柏霖飾演的大明星帶著郭雪芙躲避狗仔的情節也是他的「親身經歷」。

▲《不如海邊吹吹風》完美收官。（圖／大川大立提供）

當年，何潤東還未公開戀情，為了躲避狗仔追拍，曾和太太在旋轉停車場內巧妙設計「甩尾計畫」，說道「把車停好，讓狗仔以為我們還在車裡，但其實早已下車搭計程車離開。」這段甜蜜又緊張的回憶放入劇情中意外合適。

▲《不如海邊吹吹風》完美收官。（圖／大川大立提供）

值得一提的是，劇終一場記者會場景，不只齊聚是全劇演員的團圓戲，同時也是該劇的殺青戲，導演何潤東再度客串演出劇中導演，更邀請從加拿大遠道而來的父母和姐姐一起入鏡，為劇集注入更多真實情感，他談到「我特地邀請爸媽和姐姐來參與殺青戲，這不僅是一次珍貴的探班，更是一個能夠與家人共享的美好回憶。」

▲《不如海邊吹吹風》完美收官。（圖／大川大立提供）



一家人首次在螢幕上的同框畫面，對何潤東來說相當寶貴，他坦言這次拍攝讓他重新審視自己與家人的關係「拍完這部劇後，我更願意花時間陪伴父母，這種心靈安全感是物質安全感無法取代的。」談及生活中的感悟，何潤東補充道「平凡帶來的快樂，對我來說就是偶爾發個呆，或坐在沙發上和父母聊聊天。這些看似平凡的時光，其實很珍貴。現在我不再覺得生活一定要塞滿，反而學會沉澱自己，這讓我更加珍惜簡單的快樂。」

▲《不如海邊吹吹風》完美收官。（圖／大川大立提供）

《不如海邊吹吹風》獲得收視佳績外，何潤東表示這次的正向故事讓他收到許多不同年齡層的觀眾回饋，特別是小舅子曾參與他執導的黑暗題材作品，這次終於能和孩子們一起觀看，並表示「真的好看，還有幾集會捨不得。」讓他深受鼓舞。

▲《不如海邊吹吹風》完美收官。（圖／大川大立提供）

何潤東也提到，許多朋友認為這部劇帶來正向能量，讓觀眾在高壓生活中感受到療癒與溫暖。展望新的一年，他透露目前正在籌備多部新作品，並計劃未來以導演身份嘗試更多不同風格的拍攝，若有適合的角色也會考慮回歸演出。全劇已在AXN播畢，並在MOD和Hami Video已全劇上架。