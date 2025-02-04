ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

戀愛被狗仔追拍「旋轉停車場裡甩尾」　何潤東把親身經歷放進戲中

記者黃庠棻／台北報導

《不如海邊吹吹風》自開播以來便深受觀眾喜愛，如今以暖心且催淚的情感故事漂亮收尾，首次播出台劇的AXN頻道，新春前哨就由《不如海邊吹吹風》大結局打頭陣，15到24歲觀眾最高收視達0.74，觀眾的支持也為這部劇畫下完美的句點。

▲《不如海邊吹吹風》完美收官。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》完美收官。（圖／大川大立提供）

全劇播畢後，更是農曆新年全台觀眾最愛看的台劇，期間登上Hami Video台劇點閱冠軍，陳柏霖和郭雪芙雙向救贖的浪漫愛情故事讓許多觀眾為之動容，郭雪芙感慨「雙向救贖的故事讓我更明白，角色之間的依賴與支持是如何互相成就。這部劇讓我學會用更真摯的方式表達情感，也讓我更加珍惜生活中平凡的每一刻。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《不如海邊吹吹風》完美收官。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》完美收官。（圖／大川大立提供）

陳柏霖也感受到這部作品帶來的溫暖，他分享道「最難忘的是聖誕節時，粉絲在101大樓上打出了『和陳柏霖吹吹風』的燈光字樣，真的很感動，也很謝謝大家的支持。」而談及新年計畫，他則表示「今年會多陪陪家人，新的一年會有新的事物出現，敬請期待！」

▲《不如海邊吹吹風》即將迎來大結局。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》完美收官。（圖／大川大立提供）

導演何潤東則透露男女主角「雙向救贖」的劇情靈感來自於自己與太太的相處經歷，坦言「其實我和我太太也有過類似的經歷，我們來自不同的家庭背景，但學會不去改變對方，而是為了對方努力變得更好。」他更爆料，劇情中陳柏霖飾演的大明星帶著郭雪芙躲避狗仔的情節也是他的「親身經歷」。

▲《不如海邊吹吹風》郭雪芙、陳柏霖正式確認關係。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》完美收官。（圖／大川大立提供）

當年，何潤東還未公開戀情，為了躲避狗仔追拍，曾和太太在旋轉停車場內巧妙設計「甩尾計畫」，說道「把車停好，讓狗仔以為我們還在車裡，但其實早已下車搭計程車離開。」這段甜蜜又緊張的回憶放入劇情中意外合適。

▲《不如海邊吹吹風》完美收官。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》完美收官。（圖／大川大立提供）

值得一提的是，劇終一場記者會場景，不只齊聚是全劇演員的團圓戲，同時也是該劇的殺青戲，導演何潤東再度客串演出劇中導演，更邀請從加拿大遠道而來的父母和姐姐一起入鏡，為劇集注入更多真實情感，他談到「我特地邀請爸媽和姐姐來參與殺青戲，這不僅是一次珍貴的探班，更是一個能夠與家人共享的美好回憶。」

▲《不如海邊吹吹風》郭雪芙、陳柏霖正式確認關係。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》完美收官。（圖／大川大立提供）

一家人首次在螢幕上的同框畫面，對何潤東來說相當寶貴，他坦言這次拍攝讓他重新審視自己與家人的關係「拍完這部劇後，我更願意花時間陪伴父母，這種心靈安全感是物質安全感無法取代的。」談及生活中的感悟，何潤東補充道「平凡帶來的快樂，對我來說就是偶爾發個呆，或坐在沙發上和父母聊聊天。這些看似平凡的時光，其實很珍貴。現在我不再覺得生活一定要塞滿，反而學會沉澱自己，這讓我更加珍惜簡單的快樂。」

▲《不如海邊吹吹風》郭雪芙、陳柏霖正式確認關係。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》完美收官。（圖／大川大立提供）

《不如海邊吹吹風》獲得收視佳績外，何潤東表示這次的正向故事讓他收到許多不同年齡層的觀眾回饋，特別是小舅子曾參與他執導的黑暗題材作品，這次終於能和孩子們一起觀看，並表示「真的好看，還有幾集會捨不得。」讓他深受鼓舞。

▲《不如海邊吹吹風》完美收官。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》完美收官。（圖／大川大立提供）

何潤東也提到，許多朋友認為這部劇帶來正向能量，讓觀眾在高壓生活中感受到療癒與溫暖。展望新的一年，他透露目前正在籌備多部新作品，並計劃未來以導演身份嘗試更多不同風格的拍攝，若有適合的角色也會考慮回歸演出。全劇已在AXN播畢，並在MOD和Hami Video已全劇上架。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

汪小菲抵達台灣！被問大S...鞠躬懇求媒體：多說她好話

推薦閱讀

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

小S痛失大S難走出！　《小姐不熙娣》開工恐生變「電視台回應了」

小S痛失大S難走出！　《小姐不熙娣》開工恐生變「電視台回應了」

大S生前超暖5事蹟！「為重病愛犬吃素13年」　俠女一生讓小S心疼淚崩

大S生前超暖5事蹟！「為重病愛犬吃素13年」　俠女一生讓小S心疼淚崩

大S曾借汪小菲1億「年收8000萬」！　網分析身家10億

大S曾借汪小菲1億「年收8000萬」！　網分析身家10億

「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

小S痛失大S難走出！　《小姐不熙娣》開工恐生變「電視台回應了」

大S生前超暖5事蹟！「為重病愛犬吃素13年」　俠女一生讓小S心疼淚崩

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

不如海邊吹吹風, 何潤東, 陳柏霖, 郭雪芙, 楊子儀, 莊茜佳, 吳子霏, 王晴, 顏廷儒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 柯淑勤被李銘忠拉扯…露黑蕾絲內衣　「伸指吸吮」情慾戲內容曝光
  2. SM男偶像「路上心臟驟停暈倒」　哀痛認失去聲音⋯至今病因不明
  3. 大嘴巴首奪金曲…主持人是大S　薛仕凌憶17年前「典禮當天」愣住了
  4. 快訊／小S告假《不熙娣》！通話內容曝光　節目發聲證實：我們一直都在
  5. 《流星花園》漫畫家發文悼念大S！神尾葉子：可愛的笑容令人印象深刻
  6. 未婚夫醫死人婚禮無限延期　EXID Hani消失半年「剪成短髮」露臉了
  7. 大S死訊曝光當天照常PO片！張蘭遭轟「好恐怖的惡魔」直播全停了
  8. 大S「人間清醒」15句不朽金句：世上根本沒有所謂的人生勝利組
  9. 大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣
  10. 肯爺老婆才全裸走紅毯！Afterparty又「繼續脫光光」　遭趕出場真相曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366