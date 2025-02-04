大S女俠暖舉「我怕危險，但我敢」　勇阻黑道家暴妻兒：差點被殺

記者劉宜庭／綜合報導

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎於日本猝逝，48年精彩一生劃下句點。她性格瀟灑、敢愛敢恨，行事作風被親友形容為「女俠」，生前有許多仗義暖舉，她曾說：「我怕危險，但我敢。」

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▲大S 48年精彩一生劃下句點。（圖／翻攝自大S微博）



大S曾說，自己是個超級膽小的人，為了突破恐懼，才會去拍電影，然而，這樣的她，每當遇到親友受委屈，一定會不顧一切地衝出門，「也沒做啥，就是陪伴在他們身邊。」

過去一段「熱血時期」，大S更是常約朋友在深夜外出「巡邏」，一發現異樣就會挺身而出，「有一次遇到了黑道老大打老婆孩子，我跑去阻止，差點被殺...。」事後，她更開玩笑說：「還好當天黑人在場抵了一陣。」雖然僅用幾句話輕描淡寫，但她遇到家暴事件仗義出面的舉動，仍在不少人心中刻下深刻印象。

對於各種危險，大S一直敢於面對；但同樣的，她也有許多「不敢」：「我不敢袖手旁觀，我不敢見死不救，我不敢落井下石，我不敢逃避，我不敢藐視他人感受，我不敢受委屈，我不敢說謊，我不敢高高在上，我不敢露點，我不敢不做夢，我不敢不盡力。」

▲大S生前路見不平總是會挺身相助。（圖／翻攝自大S微博）

每當遇到地震、天災，大S都會發文祈禱眾人平安，她也不忘呼籲人類要彼此守護，「天災無法預防，但愛心可以預備。」

天不怕地不怕的大S，心中唯一軟肋就是家人，她曾為了妹妹小S發下毒誓，向神禱告：「拜託一定要讓我妹妹生出一個健康的孩子，如果徐家一定要有一個不健康的孩子的話，我願意生這個小孩，讓我來承擔這個後果，我不想我妹妹那麼悲慘。」一直到她自己懷孕，頻頻擔心肚中寶寶會不健康，小S才知道這件事。

▲大S與小S姊妹情深。（圖／翻攝自大S微博）