大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

▲黑人（左）、范瑋琪（右）1月25日和大S（右三）參加王偉忠婚宴。（翻攝陳建州IG）

圖文／鏡週刊

大S （徐熙媛）赴日旅遊因染流感併發肺炎離世，享年48歲。此事震驚華人圈，大S摯友黑人、范瑋琪齊聲哀悼，怎料，今（3日）有網友列出大S感染時序、接觸史，疑似與黑范夫妻有密切關連。

有網友在PTT八卦板以標題「脆說黑人流感，還參加婚禮？」問卦，內文引述社群網站Threads討論串，一名網友列出時序：1月22日，范瑋琪在IG貼出雙胞胎兒子得A型流感住院照，稱「全家都病懨懨的」。1月26日，黑范夫妻參加王偉忠女兒婚禮，與大S開心合照。1月29日，大S出現咳嗽症狀。2月2日，大S因流感併發肺炎病逝。該名Threads原PO寫道：「然後潛伏期剛好3~5天，所以…？？」

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▲范瑋琪1月22日發文，透露雙胞胎兒子得A流住院，「一家人都病懨懨的」。（翻攝范瑋琪IG）

▲網友列出時序，引發討論。（翻攝Threads）

推論在PTT八卦板、Threads獲熱烈討論，網友紛紛留言：「算算潛伏期 細思極恐」「根本就道德低下吧。吃東西不用脫口罩？」「抓到戰犯了」「全家都中鏢還跑去聚餐真的很白目」「這對夫妻真的很缺德耶」「這推理 真的很合理」「拜託生病了就不要再出來社交場合了」「得流感去聚會還不戴口罩真的缺德」。

推論傳開後，陸續有網友到黑人與大S一起喝喜酒的貼文留言：「流感源頭？」「你們是不是在這之前幾天全家的流感，怎麼還出來跟大家聚會？」「家裏有流感就乖乖戴口罩，不要傳染給別人了 說什麼也來不及」。

對於大S過世消息，黑人稍早難過表示：「也我們的心都碎了，非常非常的難過，我們會永遠記得她！」范瑋琪則在IG貼出全黑圖悼念，她昨（2日）在澳門開唱，黑人及兩名兒子都隨行，今已搭機返台。



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