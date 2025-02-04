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冒充劉德華官方出手了　假帳號竟破百萬追蹤

劉德華在IG有多個冒充他的個人帳號，而且資訊相當快速豐富，騙倒不少粉絲。（翻攝映藝娛樂臉書）

▲劉德華在IG有多個冒充他的個人帳號，而且資訊相當快速豐富，騙倒不少粉絲。（圖／翻攝映藝娛樂臉書）

圖文／鏡週刊

如今絕大多數藝人幾乎皆有社群帳號，早有臉書、微博，如今更多是經營IG、Threads、抖音等，可說全平台經營，部分天王天后級藝人更被人捏造假帳號冒充「官號」騙粉絲關注。劉德華之前在IG就有不只一個冒充假帳號，很多粉絲都以為是真的官方帳號。如今劉德華真正的官方組織「華仔天地」終於出面打假，希望粉絲不要再受騙。

華仔天地在官網 https://www.awc618.com/ 發出公告：

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針對在Instagram上的「andylauox」及其他自稱「andylau」劉德華帳號，訛稱其為劉德華先生的官方帳號，亨泰環宇有限公司（亨泰公司）和華仔天地有限公司（華仔天地）聯合聲明如下：

官方組織華仔天地在官網發聲明打假，要粉絲認清「andylau.awc_official」才是唯一的IG官方帳號。（翻攝自華仔天地網站）

▲官方組織華仔天地在官網發聲明打假，要粉絲認清「andylau.awc_official」才是唯一的IG官方帳號。（圖／翻攝自華仔天地網站）

劉德華先生目前沒有在Instagram設有個人帳號，而「andylau.awc_official」是其在Instagram之唯一的官方帳號，任何其在Instagram平台聲稱為劉德華先生的帳號及所屬關聯公司無關，提示各方人士提高警惕，切勿上當受騙。亨泰公司和華仔天地會對上述不實訊息及任何侵犯劉德華先生或亨泰公司或華仔天地名譽權、智慧財產權等民事權益的行為進行調查並保留法律追訴權利。

被點名的「andylauox」竟擁有105.5萬粉絲，還有部份港台藝人在追蹤。（翻攝自andylauox IG）

▲被點名的「andylauox」竟擁有105.5萬粉絲，還有部份港台藝人在追蹤。（圖／翻攝自andylauox IG）

據悉「andylauox」由於冒充得太像，竟有105.5萬粉絲追蹤，更包括好幾位港台藝人，如今華仔天地出面點名打假，不知道這些藝人們在看到聲明後會不會退追蹤。


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