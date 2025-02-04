《影后》跟蹤男加入民視八點檔！　劇組遇好友竟是金鐘男星

記者黃庠棻／台北報導

男星陳家逵近日加入民視八點檔《好運來》，飾演蕭志偉一角，是楚宣跟賴慧如的弟弟。他笑稱這次角色與《愛的榮耀》中的李正東有幾分相似，都是靠姐姐上位，但蕭志偉更加聰明，擅長在兩個姐姐之間左右逢源、予取予求；角色活潑也深受觀眾喜愛。

▲陳家逵加入民視八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

陳家逵形容蕭志偉是個「小奸小惡」的角色，私底下呼風喚雨，為了攀附權勢不擇手段，但同時他又非常愛護自己人，對認定的人掏心掏肺，展現了可愛的一面。不過，一旦大難臨頭，他也會毫不猶豫地選擇自保，是個遊走於黑白之間的複雜角色。

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▲陳家逵加入民視八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

這次回歸八點檔，陳家逵最開心的就是能與多年好友藍葦華再續前緣。兩人上次在《愛的榮耀》中對手戲不多，這次在《好運來》中有大量糾葛，讓他直呼過癮。

▲陳家逵加入民視八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

除了藍葦華，陳家逵也與許多老戰友重逢，包括賴慧如、王燦、賴芊和、何豪傑等人會有許多對手戲。同時，他也開心能夠認識許多新夥伴，其中與飾演姐姐的楚宣有大量對手戲。他爆料過年之前，兩人都在比誰睡得少，像自己收工之後再看看楚宣的班表，就會覺得自己好像特別好運了，但也開心加入新的劇組，大家都會互相扶持，一起讓戲劇更好。

▲陳家逵加入民視八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

陳家逵也希望接下來的劇情能讓蕭志偉這個角色有更多發揮空間，目前「耍嘴皮子」的形象，但期待後續有很多作為，展現更多面貌。