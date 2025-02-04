ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

【大S率性一生9】一生愛美「為膚白服用抗凝血劑」　大S火化無法返台穿最愛衣服成遺憾

▲對於美，大S有著極致且執著的要求，不能忍受自己不白不美，但她採用的方式也過於極端而引起爭議。（圖／東方IC）

圖文／鏡週刊

大S在影視、主持方面都留下代表作，另一方面，因為大S的美和愛美無庸置疑，她更因此成為暢銷書作者，2004年出版《美容大王》，分享各種美容保養技巧，連續蟬聯金石堂、博客來暢銷排行榜冠軍寶座7週，短短一個半月內印量突破20萬本大關，締造台灣藝人書和美容書史無前例的銷售紀錄。

大S是S幫公認的「仙女」，有美麗的容貌與極致追求美的心，《美容大王》一書亦成為其演藝生涯的一大亮點，20萬本的印量在當時的出版界可說是一個難以超越的成績，她所推薦的商品、美白保養方法都極受歡迎，且帶動美容相關產業的傲人業績，在榮獲年度十大暢銷女作家之餘更成帶貨女王，「美容大王」的形象深植人心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【大S率性一生9】一生愛美「為膚白服用抗凝血劑」　大S火化無法返台穿最愛衣服成遺憾

▲除了「美容大王」形象深入人心，大S也出過育兒書《老娘駕到》，且帶著女兒「玥兒」一起拍封面。（圖／翻攝自大S微博）

但大S對美的執著與追求，也為她引起不少爭議。她曾在2018年《Beauty小姐》節目中，透露自己為了追求極致的白皙肌膚而長期服用抗凝血劑，且她明知藥物雖能讓皮膚看起來更加蒼白，但副作用卻很可能導致出血不止、危及生命。

【大S率性一生9】一生愛美「為膚白服用抗凝血劑」　大S火化無法返台穿最愛衣服成遺憾

▲與古天樂二搭的《保持通話》翻拍自好萊塢片《玩命手機》，被綁架的大S在片中利用電話對外求救。（圖／鏡週刊提供）

「但我就是不能接受我不夠白」，大S的思維也讓不少人無法接受。而她在2007年推出的《美容大王2》一書推薦的「打針美白」，也因為原理是將美白成分利用靜脈注射方式打入人體，若人體對其成分過敏，後果不堪設想，法國2016年已全面禁止使用任何用於皮膚美白或改善皮膚光澤的注射產品。

【大S率性一生9】一生愛美「為膚白服用抗凝血劑」　大S火化無法返台穿最愛衣服成遺憾

▲偶像劇走紅後，大S（左）開始闖影壇，除了與古天樂（右）合作過《保持通話》，兩人更在喜劇片《大內密探靈靈狗》一起搞笑。（圖／東方IC）

大S為愛情為美麗，一路衝不後悔，也因此她在日本香消玉殞後，家人原本討論無論如何都要將她的遺體運回台灣，替她穿上最喜歡的衣服、找她最信任的化妝師為她畫最美的妝，可惜一切事與願違，只能在當地先行火化，讓愛美的大S留下了遺憾。

更多鏡週刊報導

【大S率性一生】大S的美與勇敢衝撞　令人難以遺忘
【大S率性一生】大S上月在台灣即被傳染　赴日2度叫救護車「錯過黃金治療時間」
【大S率性一生1】大S「生命最後5日」遭遇曝光　小S徐媽具俊曄病榻旁哭斷腸

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大S生子「曾一度斷氣」　昔揭始末「靠女兒救回命」

推薦閱讀

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

在日胸腔醫分析「大S病逝2關鍵」：日本醫師不喜歡看外國病人

在日胸腔醫分析「大S病逝2關鍵」：日本醫師不喜歡看外國病人

「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

汪小菲疑早知大S病危　2天前誤闖直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

汪小菲疑早知大S病危　2天前誤闖直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

大S在台灣被傳染流感！　赴日2度叫救護車「錯過黃金治療時間」

大S在台灣被傳染流感！　赴日2度叫救護車「錯過黃金治療時間」

具俊曄淚別大S「初戀亦是最後的禮物」　他痛心：是最純粹的愛情

具俊曄淚別大S「初戀亦是最後的禮物」　他痛心：是最純粹的愛情

大S為何沒被收住院？　日醫揭「2嚴格制度」延遲治療：台灣人無法想像

大S為何沒被收住院？　日醫揭「2嚴格制度」延遲治療：台灣人無法想像

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

在日胸腔醫分析「大S病逝2關鍵」：日本醫師不喜歡看外國病人

「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

汪小菲疑早知大S病危　2天前誤闖直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

大S在台灣被傳染流感！　赴日2度叫救護車「錯過黃金治療時間」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 大S

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘
  2. 大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化
  3. 大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台
  4. 大S為何沒被收住院？　日醫揭「2嚴格制度」延遲治療：台灣人無法想像
  5. 日媒關注大S流感猝逝！陸客吐不安…日網反指「觀光客多又不戴口罩」
  6. 醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步
  7. 唐從聖靠神模仿阿扁翻身　雙親失智20年！勸世有這症狀不能拖
  8. 小孟老師／2月4日星座運勢　金牛邂逅充滿驚喜
  9. 大S流感猝逝　醫揭「2重症指標」：比發燒更重要
  10. 小S有多愛姊姊？曾揚言前世是夫妻　大S昔痛哭告白曝「網友全哭慘」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366