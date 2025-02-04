大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

▲對於美，大S有著極致且執著的要求，不能忍受自己不白不美，但她採用的方式也過於極端而引起爭議。（圖／東方IC）

圖文／鏡週刊

大S在影視、主持方面都留下代表作，另一方面，因為大S的美和愛美無庸置疑，她更因此成為暢銷書作者，2004年出版《美容大王》，分享各種美容保養技巧，連續蟬聯金石堂、博客來暢銷排行榜冠軍寶座7週，短短一個半月內印量突破20萬本大關，締造台灣藝人書和美容書史無前例的銷售紀錄。

大S是S幫公認的「仙女」，有美麗的容貌與極致追求美的心，《美容大王》一書亦成為其演藝生涯的一大亮點，20萬本的印量在當時的出版界可說是一個難以超越的成績，她所推薦的商品、美白保養方法都極受歡迎，且帶動美容相關產業的傲人業績，在榮獲年度十大暢銷女作家之餘更成帶貨女王，「美容大王」的形象深植人心。

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▲除了「美容大王」形象深入人心，大S也出過育兒書《老娘駕到》，且帶著女兒「玥兒」一起拍封面。（圖／翻攝自大S微博）

但大S對美的執著與追求，也為她引起不少爭議。她曾在2018年《Beauty小姐》節目中，透露自己為了追求極致的白皙肌膚而長期服用抗凝血劑，且她明知藥物雖能讓皮膚看起來更加蒼白，但副作用卻很可能導致出血不止、危及生命。

▲與古天樂二搭的《保持通話》翻拍自好萊塢片《玩命手機》，被綁架的大S在片中利用電話對外求救。（圖／鏡週刊提供）

「但我就是不能接受我不夠白」，大S的思維也讓不少人無法接受。而她在2007年推出的《美容大王2》一書推薦的「打針美白」，也因為原理是將美白成分利用靜脈注射方式打入人體，若人體對其成分過敏，後果不堪設想，法國2016年已全面禁止使用任何用於皮膚美白或改善皮膚光澤的注射產品。

▲偶像劇走紅後，大S（左）開始闖影壇，除了與古天樂（右）合作過《保持通話》，兩人更在喜劇片《大內密探靈靈狗》一起搞笑。（圖／東方IC）

大S為愛情為美麗，一路衝不後悔，也因此她在日本香消玉殞後，家人原本討論無論如何都要將她的遺體運回台灣，替她穿上最喜歡的衣服、找她最信任的化妝師為她畫最美的妝，可惜一切事與願違，只能在當地先行火化，讓愛美的大S留下了遺憾。

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