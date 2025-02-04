具俊曄「最後守在大S身邊」深吻離別　韓網看到文字心碎：悲劇也不這麼演

記者吳睿慈／綜合報導

大S（徐熙媛）3日被證實罹日本流感猝逝，享年48歲。她與老公具俊曄情牽20年終於重聚的愛情感動台、韓，如今大S離世，韓網相當關心具俊曄是否守在她身旁，直至賈永婕發文證實「最終歐巴深深的ㄧ吻，深情的與妳道別」，文字傳回韓媒，卻也讓粉絲看到跟著淚崩，鼻酸寫下「電影連悲劇都不會這麼演，是不是真的沒有神的存在」。

▲具俊曄在最後一刻陪著大S。（圖／翻攝自具俊曄IG）



賈永婕3日晚間發文證實大S在家人與摯友的陪伴下離世，「掉不完的眼淚，無法言喻的傷心，怎麼哭都喚不醒沉睡的妳。」就連摯愛具俊曄也守在一旁，她寫下「最終歐巴深深的ㄧ吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。」具俊曄陪著大S走完最後一程，讓人既不捨又悲痛。

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▲具俊曄最後守在大S身邊哭著深吻離別，韓網看到文字心碎留言。（圖／翻攝自theqoo）



隨著消息逐漸傳開，韓網跟進發出新聞證實具俊曄陪在大S身邊，留言區卻是滿滿心碎的反應，「太難過了」、「要幸福怎麼這麼難」、「原來他守在身邊，文字看到眼淚一直掉下來」、「聽到消息以後心裡一直悶悶的」、「3年的時間太短了」、「心好痛」、「跟家人出遊結果得流感，這是什麼突然遭遇的噩耗」。

▲韓網哀傷留言「電影悲劇也不這麼演」。（圖／翻攝自theqoo）



也有人難過寫下「比電影還殘忍」、「就算是拍成電影悲劇都不會要求這樣演，居然是現實事情，是不是真的沒有神的存在」，也有人希望具俊曄保重身體，「盼3年的回憶不要讓他太痛苦得活下去」、「具俊曄好不容易找到幸福了」。