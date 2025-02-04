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安心亞新戲開播收視開紅盤！　「講台語」遭導演點出問題一秒驚呆

記者黃庠棻／台北報導

2025台語生活情感劇《火車來去》於2日晚間播出第一集、第二集，首播收視亮眼，掀起討論熱潮，引起眾人期待。從少年時離家後成長為電影副導演的武雄（鍾承翰飾），以電影副導演身份重返故鄉，陪同阿華（侯彥西飾）搭乘火車的片段揭開序幕。

▲《火車來去》首播收視亮眼。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》首播收視亮眼。（圖／華視、公視台語台提供）

文秀（安心亞飾）揹著便當箱登上月臺叫賣，突聞婦人驚呼錢包被搶，她奮勇力戰歹徒，矯健的身手更是贏得眾人稱讚，青梅竹馬的武雄與文秀久別重逢，有福（許孟哲飾）看到故友歸來，既為之歡欣鼓舞，同時擔憂情敵再現的劇情將收視拉到瞬間最高點。

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▲《火車來去》首播收視亮眼。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》首播收視亮眼。（圖／華視、公視台語台提供）

而進財 (霍正奇飾) 與萬金 (何豪傑飾) 的喝酒逗梗、武雄跟父親和解的橋段也是觀眾熱議看點。有數名網友留言「真懷念以前過年可以放鞭炮的時代」、「羨慕從小一起玩一起長大的朋友」、「有像家人般的鄰居一起喝酒聊天真好」喚起觀眾對過往歲月的追憶。本劇在25-49歲最高瞬間收視率最高達0.96，而在35-54歲男性觀眾中表現最為搶眼，平均收視率達0.91，最高瞬間收視率更飆至1.15。

▲《火車來去》首播收視亮眼。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》首播收視亮眼。（圖／華視、公視台語台提供）

談及《火車來去》這次的合作，李岳峰導演表示，與霍正奇、何豪傑、伊正、梁家榕等老朋友再度合作，倍感親切，而新生代演員們則展現出色的學習力，表現更是可圈可點。霍正奇笑說「李導對影視界貢獻良多，每次合作都讓我學到很多。」他接著幽默地補充「一個眼神就夠了！」和李岳峰導演的默契，兩人只需眼神交流便能心領神會。

▲《火車來去》首播收視亮眼。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》首播收視亮眼。（圖／華視、公視台語台提供）

何豪傑則笑稱「導演找我演戲哪需要考慮，直接答應就對了！」他以幽默表達對李岳峰導演作品的信任；伊正則佩服道「導演總能以冷靜方式處理現場狀況，讓演員能充分發揮。」

新生代演員們對導演台語上的指導更是深感敬佩，台語獲得導演認證的安心亞，遇到問題時，總是第一時間向媽媽求助。她回憶道，有一次導演直接指出她某段台詞的念法問題，並直言「我知道妳是跟妳媽媽學的。」這讓安心亞感到驚訝，也更加佩服導演對台語發音的專業要求。鍾承翰則表示「真的很刺激！」能參與李岳峰導演的作品令他深感幸運，用台語表演雖很緊張，但跟著導演學到的東西更多。

▲《火車來去》首播收視亮眼。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》首播收視亮眼。（圖／華視、公視台語台提供）

這次拍攝讓演員們對藍皮火車有了全新的體驗，也喚起了許多回憶與感觸。霍正奇感慨道「以前火車上還有人泡茶、倒茶。」小時候因為是棒球員時常要到外地比賽，被父親送上火車的回憶歷歷在目，他也表示「那時候的火車氛圍跟現在不一樣，大家聊著天，空氣中還飄著泡茶的香氣，這次拍攝讓我想起了過去的時光。」

▲《火車來去》首播收視亮眼。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》首播收視亮眼。（圖／華視、公視台語台提供）

張育綺回憶道「我回頭看，發現自己衝的比火車還快！」有次自己在追火車的戲中跑得太快，竟然衝出螢幕畫面，讓現場人員一時找不到她，導演喊卡後，全場笑翻。

但對某些演員來說，這次拍攝就是他們的「首航」，石知田笑說「我對火車真的不熟，這次才發現原來火車還能倒退，長見識了！」許孟哲則表示，自己成長過程幾乎沒搭過火車，印象只停留在月台的混亂，這次終於體驗到藍皮火車的魅力，還忍不住說「真的很適合來個鐵路便當！」何豪傑坦言「我從小都羨慕同學要搭火車回南部，因為我們家親戚都在台北，沒機會搭。」這次拍攝不僅重現了舊時鐵道文化，也讓演員們留下了難忘的回憶。

▲《火車來去》首播收視亮眼。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》首播收視亮眼。（圖／華視、公視台語台提供）

即將於2月9日播出的《火車來去》第三集，有福看著文秀答應武雄的電影邀約，內心五味雜陳。文秀對兩人的態度差異，是否已透露她的心意。旅社繼承問題懸而未決，武雄、俊良雙雙拒絕接手，家業未來該何去何從。更讓人震驚的是，進財夫婦與萬金夫婦竟同時上門提親，讓麗華與阿貴伯陷入兩難！

▲《火車來去》首播收視亮眼。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》首播收視亮眼。（圖／華視、公視台語台提供）

孩子們的愛情糾葛未解，父母間的搶媳之戰已然開打，這場情感與家族的拉鋸戰將如何發展？《火車來去》每週日晚間8點在公視臺語台、10點於華視主頻播出全新兩集，11點於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV同步上架。

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