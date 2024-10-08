林俊傑恩師夫妻爆遭黑道追殺！　欠債千萬「她挺孕肚逃亡」內幕曝光

記者蔡琛儀／台北報導

林俊傑恩師、知名作詞人林秋離2022年12月因肝癌辭世，享壽62歲，遺孀熊美玲和2個兒子近日透過募資平台集資，在松菸舉辦「重現與飛越 林秋離音樂故事展」，今（8日）舉辦開幕記者會，好友陳子鴻、許常德、南方二重唱及王瑞瑜等人都現身站台，熊美玲更分享當年她和林秋離曾被黑道追殺逃亡的驚險回憶。

▲熊美玲和林秋離是樂壇知名的創作夫妻檔。（圖／創客音樂工作室提供）

熊美玲表示，過去和林秋離曾創立「安全地帶」音樂公司，大股東後來卻因為股災想收回所有資金，導致公司經營陷入困頓，對方甚至告上法院，最終林秋離被判刑4個月，不得易科罰金，「對方想讓他入獄、整死他」，夫妻倆只能扛下公司千萬債務，又要面對黑道追殺，讓他們不得不展開逃亡。

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熊美玲娓娓道起當年往事，「逃亡7年時間，搬家過程我懷著雨果，就在我幾乎沒辦法活下去時，孩子來了，所以必須為了孩子活下去。」後來有黑道堵在他們內湖住家門口，熊美玲回家只能翻牆，最後他們決定從內湖搬到林口，夫妻倆隱姓埋名低調生活，由於沒錢買床墊，懷著大兒子的熊美玲只能克難用紙箱墊在床架上入睡。

▲熊美玲策展「重現與飛越 林秋離 音樂故事展」，眾多圈內好友都來相挺。（圖／創客音樂工作室提供）

公公事後得知這件事，氣到差點打林秋離耳光，後來大股東也因為其他事被砍死。而夫婦倆也遇到伯樂賞識，合力寫出不少傳唱至今的金曲，像是張惠妹〈聽海〉、林俊傑〈江南〉等，黃鶯鶯的經典作〈哭砂〉就是逃亡期間的作品，這回策展她翻出許多跟林秋離生活的點滴，一邊整理一邊哭泣，但也從中獲得療癒，她說：「我要在他過世２周年前，把想做的事情做好，然後把榮耀歸給他，這樣以後就沒有遺憾了。」展覽即日起至27日在松菸A6辦公廳舍展出。