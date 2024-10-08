Tizzy Bac開唱變股東大會！　「取直銷名稱」原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

搖滾樂團Tizzy Bac慶祝成團25週年，將於11月11日在台北流行音樂中心SUB舉行「第啊淑伍屆『股東大會暨新歌搶聽會』」。這場演唱會也是北流的全新live house場地的首場演出，Tizzy Bac將在演唱會中首唱半張專輯的新歌，他們表示，這次的週年慶是對粉絲25年來的陪伴表示感謝，希望股東大會讓歌迷能直接感受新歌完整的面貌，並與他們一起慶祝「公司」穩定發展中。

▲Tizzy Bac將幽默舉辦「第啊淑伍屆『股東大會暨新歌搶聽會』」。（圖／相信音樂提供）

Tizzy Bac以其獨特的音樂風格和幽默感，深受歌迷的喜愛，他們將演唱會以直銷大會為名，比喻歌迷為股東，並表示每次的週年慶就像是一種儀式感，不僅是壓力也是創作的動力，他們也笑說：「每一次股東大會都會有股東福利，這一次也不例外，歡迎各位股東蒞臨！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他們目前正密集準備新專輯與演唱會，同時不忘展現他們的幽默感，他們笑說，鼓手前源是CEO（執行長），主唱惠婷是COO（營運長），聽起來很厲害，但其實只有他們兩個員工。惠婷更押韻哏大發，笑說：「那哲毓（過世的貝斯手）應該是QOO」！他們的輕鬆玩笑令人感受到真摯的情感。「第啊淑伍屆『股東大會暨新歌搶聽會』」門票預計12日開賣，詳洽Tizzy Bac臉書。