ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Tizzy Bac開唱變股東大會！　「取直銷名稱」原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

搖滾樂團Tizzy Bac慶祝成團25週年，將於11月11日在台北流行音樂中心SUB舉行「第啊淑伍屆『股東大會暨新歌搶聽會』」。這場演唱會也是北流的全新live house場地的首場演出，Tizzy Bac將在演唱會中首唱半張專輯的新歌，他們表示，這次的週年慶是對粉絲25年來的陪伴表示感謝，希望股東大會讓歌迷能直接感受新歌完整的面貌，並與他們一起慶祝「公司」穩定發展中。

▲▼Tizzy Bac將舉辦第啊淑伍屆【股東大會暨新歌搶聽會】。（圖／相信音樂提供）

▲Tizzy Bac將幽默舉辦「第啊淑伍屆『股東大會暨新歌搶聽會』」。（圖／相信音樂提供）

Tizzy Bac以其獨特的音樂風格和幽默感，深受歌迷的喜愛，他們將演唱會以直銷大會為名，比喻歌迷為股東，並表示每次的週年慶就像是一種儀式感，不僅是壓力也是創作的動力，他們也笑說：「每一次股東大會都會有股東福利，這一次也不例外，歡迎各位股東蒞臨！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他們目前正密集準備新專輯與演唱會，同時不忘展現他們的幽默感，他們笑說，鼓手前源是CEO（執行長），主唱惠婷是COO（營運長），聽起來很厲害，但其實只有他們兩個員工。惠婷更押韻哏大發，笑說：「那哲毓（過世的貝斯手）應該是QOO」！他們的輕鬆玩笑令人感受到真摯的情感。「第啊淑伍屆『股東大會暨新歌搶聽會』」門票預計12日開賣，詳洽Tizzy Bac臉書。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

推薦閱讀

快訊／56歲汪建民離世！抗癌化療7個月…妹妹慟證實：一切煙消雲散

快訊／56歲汪建民離世！抗癌化療7個月…妹妹慟證實：一切煙消雲散

汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」！摯友帶他生前最愛探望：最後一次

汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」！摯友帶他生前最愛探望：最後一次

汪建民生前「神秘女友」意外曝光！　不離不棄照顧...綜藝大哥欽佩：很偉大

汪建民生前「神秘女友」意外曝光！　不離不棄照顧...綜藝大哥欽佩：很偉大

汪建民癌逝！馬國畢哽咽「前陣子才去醫院看他」　生前最後對話曝光

汪建民癌逝！馬國畢哽咽「前陣子才去醫院看他」　生前最後對話曝光

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭死了

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭死了

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！　妻無奈揭心酸真相：為了混口飯吃

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！　妻無奈揭心酸真相：為了混口飯吃

徐乃麟聞汪建民癌逝當場哭了！　「曾出手救援失智母」心痛發聲：一起祈禱

徐乃麟聞汪建民癌逝當場哭了！　「曾出手救援失智母」心痛發聲：一起祈禱

汪建民1個月前入ICU！癌細胞擴散頸椎　生前電療65次崩潰：拜託帶走我

汪建民1個月前入ICU！癌細胞擴散頸椎　生前電療65次崩潰：拜託帶走我

陳詩媛被摸頭「對象不是王齊麟」！影片曝光 正牌男友宣主權：注意點

陳詩媛被摸頭「對象不是王齊麟」！影片曝光 正牌男友宣主權：注意點

徐乃麟低頭道歉！喊話上《衝衝衝》破冰　楊繡惠隔空回應：謝謝乃哥大度

徐乃麟低頭道歉！喊話上《衝衝衝》破冰　楊繡惠隔空回應：謝謝乃哥大度

汪建民過世前已無法言語！「只用眼神回應」　澎恰恰悲吐上週最後一面

汪建民過世前已無法言語！「只用眼神回應」　澎恰恰悲吐上週最後一面

汪建民「颱風天上通告」最後公開身影曝光！暴瘦12kg 頭髮全掉光

汪建民「颱風天上通告」最後公開身影曝光！暴瘦12kg 頭髮全掉光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／56歲汪建民離世！抗癌化療7個月…妹妹慟證實：一切煙消雲散

汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」！摯友帶他生前最愛探望：最後一次

汪建民生前「神秘女友」意外曝光！　不離不棄照顧...綜藝大哥欽佩：很偉大

汪建民癌逝！馬國畢哽咽「前陣子才去醫院看他」　生前最後對話曝光

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭死了

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！　妻無奈揭心酸真相：為了混口飯吃

徐乃麟聞汪建民癌逝當場哭了！　「曾出手救援失智母」心痛發聲：一起祈禱

汪建民1個月前入ICU！癌細胞擴散頸椎　生前電療65次崩潰：拜託帶走我

陳詩媛被摸頭「對象不是王齊麟」！影片曝光 正牌男友宣主權：注意點

徐乃麟低頭道歉！喊話上《衝衝衝》破冰　楊繡惠隔空回應：謝謝乃哥大度

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Tizzy Bac

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 樂團女主唱去年與女友完婚　親曝同婚心酸內幕：很心痛
  2. 苦苓69歲生日！妻子「叫小姐」幫慶生　他大讚：最特別的禮物
  3. Ozone出道兩年就攻下小巨蛋　「喊話高雄世運」：會繼續努力
  4. YTR眾量級Andy突認「最近壓力大」！　被問家寧反應曝光
  5. 范丞丞跟女神楊紫拍吻戲！脫口「從小看妳戲長大」她真實反應曝光
  6. 李翊君開唱罕見「一套服裝穿到底」　唱到滿身汗還喊爽：有夠暢快
  7. 陷阱題無誤！峮峮玩遊戲脫口「精神攻擊」KID秒變臉走心
  8. 陸劇男神侯明昊首演古裝劇！　「用臉喝酒」親曝拍攝趣事
  9. Tizzy Bac開唱變股東大會！　「取直銷名稱」原因曝光
  10. 鍾欣凌戲路大反轉「演偷情小三」　被大批帥哥追求笑了：很難決定

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366