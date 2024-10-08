曾敬驊入圍金鐘「收惡搞睡衣」一看笑了　彭千祐最怕頒獎講錯話！

記者黃庠棻／台北報導

《不良執念清除師》由林冠慧兼任編劇與導演，曾敬驊、宋芸樺、彭千祐主演，入圍了9項第59屆金鐘獎，包含最佳戲劇節目獎、最佳導演獎、最佳編劇獎、最佳男主角獎、最佳女配角獎、最佳男配角獎、最具潛力新人獎、視覺特效獎、節目創新獎。

▲《不良執念清除師》入圍本屆金鐘多項大獎。（圖／愛奇藝提供）

今（8）日《不良執念清除師》舉辦金鐘入圍記者會，由戲劇監製李育倩、林冠慧導演帶領演員曾敬驊、彭千祐出席，在記者會上兩人互贈帶有打怪小隊三人組和劇中曾敬驊角色手繪的漫畫主角阿炎的頭像造型睡衣，曾敬驊笑說「這很好笑，但我應該會送給我妹，還是有大一點的尺寸。」彭千祐回應「可以耶！是幸運物！」導演笑說這禮物很荒謬，現場氣氛歡樂。

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▲《不良執念清除師》入圍本屆金鐘多項大獎。（圖／愛奇藝提供）

首次挑戰戲劇男主角的曾敬驊，一舉入圍了男主角，他對於自己的入圍表示感動，也提及感謝角色和同劇演員帶給他的成長，坦言「在劇中裡面能跟每一位厲害的演員合作都讓我印象深刻，我喜歡他們的敬業態度與對角色的同理心，蒲一永也因此有更多成長，希望未來還有更多能與他們合作的機會！」

▲《不良執念清除師》入圍本屆金鐘多項大獎。（圖／愛奇藝提供）

曾敬驊被問及是否有準備好幸運物，他笑說「我覺得有家人及身邊朋友的支持就是我最好的幸運物。」因工作無法出席的楊謹華也祝福劇組和兒子「幸運物應該是兒子（指曾敬驊）！這次跟阿驊一起入圍，非常開心，因為在戲裡互動最多就是阿驊，我們母子拋接也很有默契，如果大家有喜歡寶生這個角色，也很大一部分是兒子給我的能量。」

▲《不良執念清除師》入圍本屆金鐘多項大獎。（圖／愛奇藝提供）

談及兒子曾敬驊、彭千祐都入圍的感覺，楊謹華笑說「除了開心還是開心！從跟他們工作和聊天，都能感受到年輕人的活力，即使常常滿無厘頭的，也是一種新鮮的刺激。我相信他們一定也從這部戲獲得很多，也祝福他們能再獲獎項跟肯定。」

▲《不良執念清除師》入圍本屆金鐘多項大獎。（圖／愛奇藝提供）

首次在劇中扛下重要角色的彭千祐，笑說真的沒料到會一次入圍兩項，直呼超級幸運「當時在逛街，櫃姐送我花恭喜我才知道入圍，發現經紀人打給我沒接到，回撥時他跟我說跟李仁哥一起入圍，我想說奇怪？李仁哥這麼資深怎麼會是新人獎？才知道也入圍了男配角，非常驚喜。」

▲《不良執念清除師》入圍本屆金鐘多項大獎。（圖／愛奇藝提供）

彭千祐談及現在最緊張的部分，直呼「現在我最希望自己在當頒獎人時不要太緊張和講錯名字，畢竟這是我第一次參加金鐘獎，同時又是入圍者，還要擔任頒獎人，但我會努力保持平常心，專注於當下，當然最期待自己穿上美麗服裝的這一刻！」

▲《不良執念清除師》入圍本屆金鐘多項大獎。（圖／愛奇藝提供）

導演林冠慧表示「當時真的是選角花了很多時間，看了超過百人，最後被製片看見千祐的一個平面作品，我們決定找他的影片，直到見到本人，第一眼就覺得是他。」

▲《不良執念清除師》入圍本屆金鐘多項大獎。（圖／愛奇藝提供）

監製李育倩也回顧選角時花最大力氣是找到年輕中二又討喜的打怪小隊人選「老實說光硯的角色是最後才定的，敬驊跟芸樺都是第一次碰面就確定了，我們是以兩個演員去配各個試鏡的演員看怎麼搭，千祐氣質很清新無害，一放在一起就覺得很對，三個人也為了讓表演更同頻率，花了兩個月逐場排戲，非常投入。」