徐乃麟破冰楊繡惠！喊話上《衝衝衝》吃老豆腐　願低頭道歉：不要討厭我

記者孟育民／台北報導

綜藝《天才衝衝衝》日前爆發錄影爭議，資深藝人楊繡惠控訴被主持人徐乃麟羞辱，而徐乃麟否認罵人，受訪時更透露心結已經結下。楊繡惠6日也改口覺得自己幼稚，雙方態度軟化，徐乃麟今（8日）風波後首露面記者會，表示：「如果我這輩子有做的錯事，我一定吞、認，沒有做的，我絕對不會認。」並喊話楊繡惠：「我跟繡惠的事，希望今天Happy Ending，到此為止。繡惠我再次歡迎妳來《天才衝衝衝》。」

▲徐乃麟跟楊繡惠的恩怨告一段落。（圖／翻攝自臉書）

徐乃麟表示從來沒罵過楊繡惠，表情也沒有猙獰，「很抱歉，我真的沒有，唐從聖那個才叫飆罵。」他還強調跟楊秀惠私下頗有交情，認為有誤會其實可以當下直說，「在我認知裡，我跟繡惠真的很熟，去年徐新洋結婚請不到10個藝人，她就是其中一個；她搬新家有請我去，我剛好有事沒辦法到；以前我們同台節目，她勾我、摟我，我都從來開心以對，從來沒有覺得她對我不禮貌。」

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▲徐乃麟今出席記者會，首度回應風波。（圖／讀者提供）

對於被說封殺楊繡惠上節目，他則澄清自己不是電視台老闆，也不是什麼大哥，沒有能力封殺任何人，「我徐乃麟，心直口快，從來不記仇，繡惠也不用道歉，過了就沒事了，也希望妳再來《天才衝衝衝》，跟妳鬥嘴很好玩，要吃我豆腐儘量吃，老豆腐還有人吃，也很開心。」

▲徐乃麟願意低頭道歉。（圖／讀者提供）

最後，他希望跟楊繡惠的風波可以告一段段落，「楊繡惠不要討厭我，我可以道歉，我都65歲，妳都要60歲了，徐乃麟什麼大風大浪沒見過，我跟唐從聖道歉超多次，再道歉有什麼關係嗎？」不過他在現場再度直言，不會忍讓酸民的的留言：「只要用鍵盤傷人 的人，我一定告，不是為了我自己，是為了台灣那些鍵盤上傷人的人，希望讓台灣更和諧。」