謝祖武長嘆一口氣！　曝「上次見汪建民」悲痛發聲：無法想像

記者黃庠棻／台北報導

男星汪建民過去演出多部經典電視劇，後續因在《台灣靈異事件》飾演「鐵頭」一角而被廣為人知，近年鮮少出現在螢光幕前，未料久違現身竟已罹患肺腺癌第四期，且癌細胞擴散到腦部。沒想到，短短幾個月時間，汪建民在（8）日傳出過世消息，過去的戰友謝祖武也發聲。

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▲汪建民傳出過世消息。（圖／翻攝自汪建民臉書）

謝祖武被問到汪建民過世消息，回應《ETtoday星光雲》透露自己看到消息心情相當難過且非常震驚，坦言「無法想像他這麼快就離開了」，想起跟好友的回憶，他忍不住長嘆了一口氣，說道「既然到了這個地步，就希望他在另一個世界無病無痛，他也解脫了」。

▲汪建民飾演鐵頭爆紅。（圖／翻攝自台灣靈異事件臉書）

不僅如此，謝祖武更透露在拍攝《台灣靈異事件》時，兩人默契十足，有時一個眼神、一個動作就知道對方的下一步，感性直呼「我們是最好的搭檔，我是尚智，他是鐵頭」，更表示兩人當時一個禮拜拍攝都要見四次面以上，感情甚至超越搭檔。

▲謝祖武回應汪建民過世消息。（圖／記者黃克翔攝）

此外，謝祖武更回憶上次與汪建民見面的情景，大約是3年前，好友堅持要去當他節目的來賓，當時兩人聊了好多拍攝《台灣靈異事件》的回憶，說到這裡謝祖武又長嘆一口氣「我覺得現在真的很難過，很想念以前合作的時候」。

▲謝祖武回應汪建民過世消息。（圖／記者黃克翔攝）

《台灣靈異事件》播出時深受觀眾喜愛，還被稱為「台灣版X檔案」，當時由汪建民跟謝祖武搭檔。沒想到，汪建民（8）日傳出因為肺腺癌離世，戰友謝祖武也火速發文悼念，寫道「看見這個消息我覺得好難過，最可愛的搭檔鐵頭兄弟一路走好，你還記得我這個尚智嗎？」