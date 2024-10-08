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徐乃麟聞汪建民癌逝當場哭了！　「曾出手救援失智母」心痛發聲：一起祈禱

記者孟育民／台北報導

藝人汪建民罹患肺腺癌四期，家屬證實於7日病逝，徐乃麟過去曾低調救援他，今（8日）出席記者會，提到憾事當場掉淚，感嘆人生無常，要珍惜身邊人，「一起為汪建民祈禱，開心去極樂世界，錢債、情債一筆勾銷。」

▲▼ 徐乃麟哭了 。（圖／記者孟育民攝）

▲徐乃麟講到汪建民哭了 。（圖／記者孟育民攝）

徐乃麟提到汪建民數度落淚，是看到汪妹發文才知道憾事，透露上次見面是在麻將節目，「他經濟有狀況，所以一兩個月就請他回來上節目，今年發現肺腺癌才半年前的事情，速度很快。」他有感地說：「人生最大的打擊不外乎是事業失敗，工作面臨挫折，過不了這關的人很多，汪建民在演藝圈那麼多年，在他最苦的時候有人幫助他嗎？演藝圈大家不要在傷口上撒鹽！」

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▲▼徐乃麟哭了。（圖／記者孟育民攝）

▲徐乃麟數度落淚。（圖／記者孟育民攝、讀者提供）

▲▼徐乃麟哭了 。（圖／記者孟育民攝）

徐乃麟過去傳出出手救援汪建民，他默認表示：「看到他債務纏身，媽媽身體不好，有失智症在安養院，他自己也過不了，我說媽媽這邊我能夠幫你的安養院的費用，不要告訴任何人，這是我微不足道，債務問題去面對，能幫的儘量幫。後來我知道他身邊有個女友不離不棄照顧他，我覺得非常非常偉大，在這麼不順遂的時候，還有個女人還願意在他身邊，真的很偉大，祝福他。」他離場時還默默拭淚，心中悲痛可想而知。
 

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汪建民, 徐乃麟

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