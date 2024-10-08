男團選秀驚見「前韓團成員來參賽」！　李洪基罕見變臉：音準都錯

記者蔡琛儀／台北報導

男團選秀節目《SCOOL》新生入學儀式上演全球選手爭霸戰，延續首集全員打散各自組隊爭奪「夢之隊」七人資格，第二集競爭更加激烈，當中由丘子恩、周孟潾、韓晨、黃耀冬、楊子毅、陳加樂慘遭導師崔容俊嚴厲批評：「舞跳得不好，歌唱的很差！」李洪基更撂重話：「音準都是錯的，表演沒有熱情！」導致全軍覆沒。

壓軸登場的「門面擔當」四人組鄭美祥、林子宸、陳柏佑、陳麒文則獲得六位導師一致讚賞「非常優秀」，連毒舌派的李洪基、崔容俊也讚許不已，其中崔容俊更點名曾是All in 5成員的陳麒文是最優秀的練習生，「好棒、好帥，兼具外貌及實力」羅志祥也認同陳麒文突出表現是「抓眼球」演出，堪稱全場最佳MVP，最後陳麒文和鄭美祥順利加入夢之隊。

▲張路易曾是韓團「SEVEN O'Clock」成員。（圖／天空娛樂提供）

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緊接著上場的南韓參賽代表則分成四個分隊輪番上陣，其中選手張路易因出色的饒舌功力及舞力，加上個性嗓音及個人特色鮮明而入選夢之隊，與兩位隊友朴鎭佑、李浚赫絕佳默契及優異表現更讓全場導師及學員都鼓掌叫好，銀赫稱讚：「比賽至今最好精彩的表演，看得很開心！」羅志祥也說：「大家應該壓力很大！外面的世界比你們想像地寬廣，張路易能在團體中脫穎而出，就是因為他有把rapper的態度表現出來！」而張路易曾是團體「SEVEN O'Clock」成員，已在圈內打滾六年，該團已於2021年解散，他這次是抱著背水一戰的精神拚搏。

▲賴耀翔曾當過練習生，也是這次節目中年紀最大的成員。（圖／天空娛樂提供）

同樣抱著背水一戰精神的賴耀翔、黃薪祐，兩人大跳IRENE&SEULGI的〈Monster〉展現超強默契，銀赫稱讚：「讓我最印象深刻的表演！」賴耀翔更被YUJU點名：「我看得很開心，被賴賴吸引，這首歌不好唱，詮釋得很好，很厲害！欣賞同時也很很佩服他沒有因為年紀而退縮，這組表演是讓人想再看一次的舞台！」兩人都有當過南韓練習生，身為《SCOOL》年紀最大的賴耀翔稱自己是「抱著最後一次機會」來參加選秀，與黃薪祐更因先前曾一起當過練習生培養出兄弟情誼，也希望能一起出道；此外選手鄭元昕11年前曾在《綜藝大熱門》表演羅志祥的歌，讓他這次一上台就被認出，而他最後也成功成為夢之隊一員。

▲鄭元昕11年前曾在《綜藝大熱門》表演羅志祥的歌曲。（圖／天空娛樂提供）

不過也因為選手眾多，一開始上位夢之隊七人座的成員，也開始慢慢被擠下，包括「跨欄王子」王學駿、帝翁、萊恩、「小銀赫」林川祐都紛紛下場，銀赫還對著他用中文道歉：「對不起。」連剛入選的黃薪祐因張路易殺出被擠下台。緊接著播出的第三集預告中，南韓第四小分隊表現更讓眾導師一致稱讚叫好，以及接下來學生們入住宿舍後要面對「主題曲C位爭奪戰」，其中15歲的日籍選手的誠太及模特兒出身的韓晨還在影片裡落淚。