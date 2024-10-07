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《媽朋兒》丁海寅庭沼玟「戲外也超甜」！他開心認：每天都想去片場

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男星丁海寅與庭沼玟主演的浪漫喜劇《媽媽朋友的兒子》在6日畫下句點，寫下首都圈最高9.4%的收視率，受到不少觀眾喜愛。身為男主角的丁海寅7日也公開發表了作品播畢的感想，字裡行間都流露出對《媽媽朋友的兒子》這部作品的喜愛，甚至表示拍攝期間「每天都很想去片場」。

▲丁海寅拍攝作品期間相當開心。（圖／翻攝自丁海寅Instagram）

▲丁海寅與庭沼玟主演《媽媽朋友的兒子》火花滿滿。（圖／翻攝自丁海寅Instagram）

丁海寅於7日透過經紀公司FNC娛樂發表了終映感想：「拍攝《媽媽朋友的兒子》期間，我感覺自己比以往更常笑。」出道多年的他，首次挑戰漫喜劇類型作品，他感激道：「幸好有一直體貼照顧我的工作人員以及一同合作的同僚演員們，讓我順利完成拍攝。」還直言「回想起來，每天都充滿了快樂，甚至讓我每天都很想去片場。」深情地回憶拍攝的愉快時光。

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▲丁海寅拍攝作品期間相當開心。（圖／翻攝自丁海寅Instagram）

▲丁海寅拍攝作品期間相當開心。（圖／翻攝自丁海寅Instagram）

▲丁海寅坦言拍攝作品期間相當開心，先前曾與女主角庭沼玟傳出緋聞。（圖／翻攝自丁海寅Instagram）

丁海寅接著說：「崔承效（劇中角色）在許多方面與我本人很相似，因此在飾演這個角色時，我產生了很多共鳴。我真心希望承效能獲得幸福。在扮演承效的過程中，我也從角色身上學到了很多，這段時間是我和角色一起成長的幸福時光。最後，我要感謝所有觀眾對《媽媽朋友的兒子》的關愛和支持。」

在《媽媽朋友的兒子》中，丁海寅飾演外貌、性格和能力都近乎完美的「媽媽朋友的兒子」崔承效，他在作品中把細膩的表情、語調和肢體動作，將對兒時玩伴的愛意表達得淋漓盡致，演技受到觀眾的肯定。韓媒讚賞他首次挑戰浪漫喜劇，就展現令人印象深刻的喜劇演技，自然詮釋了在戀愛中面臨的各種搞笑場景，並以逼真的生活演技讓角色更加鮮活。

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