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ILLIT經紀公司要求Hanni道歉！　堅決澄清「沒說無視她」還原時間線

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團NewJeans成員Hanni日前指控遭其他廠牌女團經紀人霸凌，掀起外界高度關注，更驚動了國會。對此，被指是當事者的ILLIT經紀公司Belift Lab，於7日發出長文聲明，還原整件事情的時間線，強調「絕對沒有無視和不打招呼的事情」，更要求Hanni及ADOR道歉。

外送用▲▼ILLIT經紀公司要求Hanni道歉！「沒說無視她」還原時間線。（圖／翻攝自X／NewJeans_twt、ILLIT_official）

▲Hanni先前在直播中指控被其他團體的經紀人欺負，而後外界將矛頭指向ILLIT。（圖／翻攝自X／NewJeans_twt、ILLIT_official）

Belift在聲明中，對於ILLIT經紀人被控「要求成員無視NewJeans成員」的說法進行了反駁，強調從未發生過此事，且ILLIT的成員也從未無視過NewJeans成員。Belift解釋說，兩個團體唯一一次碰面是在5月27日，當時雙方在HYBE大樓內同一空間待了約五分鐘。

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當時CCTV畫面顯示，ILLIT成員從電梯出來時，遇見了NewJeans成員Hanni，並以90度鞠躬致意。在提供影片確認後，閔熙珍卻提出了新主張，聲稱在此片段之後仍有其它沒有打招呼的情況，「然而，由於此時CCTV的保存期限已過30天，因此無法再獲取其他片段，這是保安公司提供的說明。但閔代表方面則認為這是HYBE故意刪除影片。」

▲▼NewJeans直播。（圖／翻攝自YouTube）

▲NewJeans上月開直播喊話母公司HYBE。（圖／翻攝自YouTube）

Belift表示，他們一直都要求藝人在面對其他廠牌藝人時要保持禮貌，也在打招呼問題被提出後，真誠地進行了調查。然而，儘管他們提供了所有必要的說明，還是不斷出現無法確認事實的新主張，「現在這件未曾發生的事情甚至成為了國會聽證會的議題，我們不得不懷疑其中是否有其它意圖。」

Belift指出，他們一直避免就此一問題發表評論，是為了保護相對於知名藝人，處於弱勢地位的工作人員，「然而，現在似乎有人試圖將虛構的事實變成真實，這讓受影響的工作人員感到極度不公和精神上的痛苦。在涉及兩個廠牌間的禮節問題時，真正受到欺凌的是那些沒有力量的工作人員。」

Belift強調，自問題提出以來，已於8月和9月兩次向ADOR發送了正式回覆與立場聲明，「當NewJeans成員在直播中提到此事，使得事情公開化後，我們也要求該成員和ADOR的道歉，但未得到回覆。若此問題繼續損害我們公司、藝人和工作人員的名譽，或影響業務，我們將採取一切可行的措施來維護我們的權益。」

－Belift Lab時間線聲明－

【6月13日 - NewJeans方面提出問題】

收到書面通知後，Belift Lab對藝人和工作人員進行了面對面調查，確認所謂的言論並不存在。
為了更明確確認事實，我們主動請求HYBE進行CCTV確認，並檢查了所有可能的日期（5月14日至6月13日）內，藝人在HYBE大樓內的活動路線。
在此期間，我們確認到NewJeans和ILLIT成員唯一一次見面是在5月27日，當時ILLIT成員在電梯大廳進入造型室的過程中，對NewJeans成員鞠躬致意，我們保留了這段影像資料。

【6月19日 - 向NewJeans方面分享立場】

基於上述調查內容，我們在與ADOR新任董事會成員和NewJeans成員父母的會議中，傳達了我們的工作人員從未做出NewJeans成員所主張的行為和言論。

【8月14日 - 在相關人士的陪同下重新確認CCTV】

在NewJeans方面重複提出問題後，ADOR和Belift Lab雙方經過藝人同意後，再次共同確認了5月27日的情況。
在確認了5月27日的畫面後，ADOR方面再次提出問題，稱問題是在這個場景之後發生的。我們聯繫了保安公司，但由於CCTV保存期限已過，無法再確認該日期的畫面。

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關鍵字

HYBE, 閔熙珍, NewJeans, ILLIT, Belift

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