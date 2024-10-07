小禎遭疑情變再發文　「想遇愛到願意包容我的人」曝理想愛情

記者蔡宜芳／綜合報導

女星小禎日前在社群吐苦水，提及「一直要跟你親近！你卻一直誤解我」、「今天我不要了！就這樣像你輕浮的不要了」，疑似感情受挫，對此，她僅表示是私事，不願多作說明。而小禎7日又分享與高爾夫球教練的聊天內容，字句透露著渴望遇到良人的期盼。

▲小禎日前的發文引發揣測。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

小禎在限時動態分享道，她和教練聊天後，才得知對方與師母之間令人稱羨的相處模式，「一個愛喝酒，一個愛打球！所以他們決定了『我不要打擾對方』！幾年後他們還是好恩愛，我覺得真的超棒！」

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小禎認為，教練夫婦應是真的非常愛對方，才願意互相妥協、尊重對方的興趣，她也感嘆說：「希望！真的是希望！我能遇到像你們這樣有智慧跟包容的人…一個愛我到願意包容我的人。」

▲小禎分享和教練的聊天內容。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

此前，小禎在2019年和整型醫師李進良離婚，後來與「壁紙小開」丁春霆傳出緋聞，不過，她始終表示兩人只是朋友。此次對於被疑情變，小禎也只回應說：「一個人的人生當中除了戀情以外，還有其他的感情，謝謝關心，但這是我的私事謝謝。」