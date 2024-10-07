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獨／在韓出道2年唱回台灣！她生病想家哭了　ILY:1在台首唱給家人聽

記者吳睿慈／專訪

南韓6人女團ILY:1從選秀節目《Girls Planet 999》發跡，2022年4月正式成軍，團員由台、日、韓成員所組成，2位台灣女孩Rona和Elva即將在10月12日唱回家鄉，隨著團體接受《ETtoday》專訪，2人直呼期待，更是第一次在家人面前開唱，難掩興奮情緒。

▲▼獨／在韓出道2年唱回台灣！她生病想家哭了　ILY:1。（圖／J&B Entertainment提供）

▲ILY:1的成員RONA（上排中間）、ELVA（下排中間）皆為台灣人。（圖／J&B Entertainment提供）

ILY:1身為多國組合團體，她們並未碰上語言溝通不良的時候，如果真的出現聽不懂的單字，成員便會打開翻譯軟體、善用道具，4位成員皆是外國人，獨自在韓打拼，來自日本的RIRIKA承認過去練習生時間，曾經想家想到痛哭，「練習2個月左右，我在上舖睡覺時，因為太想家了，哭到枕頭都濕了」，她哭得太傷心，睡下舖的練習生還傳訊息問她「姐姐沒事嗎」。

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▲▼獨／在韓出道2年唱回台灣！她生病想家哭了　ILY:1。（圖／J&B Entertainment提供）

▲RONA坦言生病的時候特別想家。（圖／J&B Entertainment提供）

台灣女孩Rona也有類似心情「我好像是生病的時候最常哭」，身邊沒有人帶她去醫院、給予及時的關心坦言「有點小孤單」，但ELVA秒虧她「我也陪妳去過很多次醫院好不好」，陪她打營養針還等到睡著。不過，成員的媽媽很照顧她，經常會做家常飯給幾位海外團員吃，就像家人般相處在一起，RIRIKA感動告白：「對，我們是家人！」

女孩之間互相照顧，RONA、ELVA也有帶過台灣零食給成員嚐鮮牛軋糖、鳳梨酥等等，她們大讚「很好吃」，此趟來台開唱，ARA期待來台吃到鳳凰酥、火鍋、珍奶，還想逛夜市與成員大啖美食。

▲▼獨／在韓出道2年唱回台灣！她生病想家哭了　ILY:1。（圖／J&B Entertainment提供）

RONA、ELVA透露家人知道她們將首度訪鄉開唱的心情，RONA「哇，那要把爺爺、奶奶都叫來看了」，家人也關心她「演出節束有休假嗎」、「可以回家一趟嗎」，出道2年首次在爸媽面前開唱，RONA感性地說「一直想實現的願望終於實現了，謝謝。」

▲▼獨／在韓出道2年唱回台灣！她生病想家哭了　ILY:1。（圖／J&B Entertainment提供）

▲ILY:1即將在12日於台灣開唱。（圖／J&B Entertainment提供）

HANA向台灣粉絲喊話「畢竟是RONA、ELVA的家鄉，很希望在她們的故鄉開唱，長達90分鐘的演出，應該可以好好展現我們的魅力，非常很期待」。ILY:1演唱會10月12日晚上6點在台北西門町Westar，門票於KKTIX售票系統開賣中，活動資訊請洽三啪娛樂行銷公司官方粉絲專頁。

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ILY:1, NAYU, ARA, HANA, RIRIKA, RONA, ELVA

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