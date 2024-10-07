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「中國蛙王」覃海洋遭未婚妻毀滅式爆料！　孕期出軌：當軍人還嫖娼

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸25歲運動員覃海洋有「中國蛙王」之稱，他在去年於世界游泳錦標賽奪金後，也公開認愛未婚妻「小胖女士」。然而，他7日竟被女方踢爆私生活混亂，甚至在當軍人的期間嫖娼，掀起網友熱議。

外送用▲▼「中國蛙王」覃海洋遭未婚妻毀滅式爆料。（圖／翻攝自微博／覃海洋_）

▲覃海洋被封為「中國蛙王」。（圖／翻攝自微博／覃海洋_）

小胖女士表示，六年來，她與覃海洋分分合合，累積了許多問題，原本想留一點面子，但對方的逃避態度讓她深感失望，已經無法再容忍。小胖女士控訴覃海洋在兩人交往期間，有過各種劈腿行為，包括在她懷孕期間出軌、作為軍人的期間去嫖娼，「犯錯後對我的隱瞞欺騙、逃避冷暴力等問題實在無法解決。」

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▲▼「中國蛙王」覃海洋遭未婚妻毀滅式爆料。（圖／翻攝自微博／覃海洋_）

▲覃海洋遭未婚妻爆料私生活混亂。（圖／翻攝自微博／覃海洋_）

小胖女士透露，她曾無數次告訴覃海洋目標是奧運冠軍，應該要愛惜自己的羽毛，但男方從不聽她的勸告，覃海洋的家人也未曾阻止男方的行為，反而要求她理解和包容。小胖女士更提到，每次她提出分手，覃海洋都會用職業生涯和生命威脅她，「甚至還有錄和我的親密視頻（影片）威脅我原諒你，無法再忍受。」

小胖女士最後表示，她已經不想再為覃海洋收拾殘局，並已經準備好所有的證據，如果對方覺得冤枉，可以隨時起訴她，「逃避解決不了任何問題，你真的欠我一個道歉。」對此，覃海洋則暫未做出回應，但已先行將社群的留言功能關閉。

▲▼「中國蛙王」覃海洋遭未婚妻毀滅式爆料。（圖／翻攝自微博／幸福烤冷麵攤主）

▲小胖女士發文。（圖／翻攝自微博／幸福烤冷麵攤主）

【小胖女士全文】

很抱歉佔有公用資源，只是想說這六年分分合合積攢的一些問題，積攢下來實在沒辦法得以解決，也不想再去容忍一點。
本想著給你留點臉面，但是你的逃避態度實在讓我覺得真真切切的愛錯了人。
出軌（甚至還有孕期出軌）、聊騷（粉絲、花游隊員、積木上的人）、作為軍人期間嫖娼，犯錯後對我的隱瞞欺騙、逃避冷暴力等問題實在無法解決。
我和你說了無數次，你的目標是奧運冠軍，在自己成長的過程中要愛惜自己的羽毛，你從不聽勸，你的家人也未曾勸阻過你，反而一昧的讓我包容、讓我理解。
每次在你犯錯的時候提分手都是我，你每次都拿你的職業生涯、你的生命、你的一切威脅我，甚至還有錄和我的親密視頻（影片）威脅我原諒你。
無法再忍受。
你的從頭到腳的每一件奢侈品都是我買的，在你身上花的錢不計其數（從一件LV到理查德）
相信你一次次的是我活該，從今天起不再替你遮掩任何問題、收拾任何殘局、任何的事件求錘得錘，聊天紀錄、錄音，一切證據我都有，你有任何覺得冤枉可以起訴我，我隨時等候。
先做好人，再做好事，任何時期在你犯錯的時候縱容你、讓你去遮掩逃避不面對的人，都不是什麼好人。
逃避解決不了任何問題，你真的欠我一個道歉。

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