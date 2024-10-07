快訊／前NCT泰一涉特殊強姦罪　合夥2好友性侵1女⋯SM認：在調查中

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體NCT前成員文泰一因牽涉性侵案，日前遭到SM公司退團，如今案件審理中，他的罪名在7日終於被韓媒曝光涉嫌「特殊強姦罪」，他與2位友人對一名喝醉的女子下手，於6月遭到警方調查。對此，SM低調回應「現在正在調查中，難以對外回應。」

▲前NCT泰一涉特殊強姦罪，合夥2好友性侵一名喝醉的女生。（圖／翻攝自文泰一IG）

文泰一過去罪名並未對外公開，只知道他是涉嫌「性犯罪」相關案件，如今，韓媒《朝鮮日報》揭開他的罪名，竟是涉嫌特殊強姦罪，他遭到指控合夥2位友人對一名喝醉的女子性侵得逞，據報導指出，另外2位友人身份皆不是明星。

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特殊強姦罪成立為持凶器脅迫性關係，或者2人以上集體性侵，文泰一為後者，因此遭到警察以特殊強姦罪起訴，案件已經在9月12日移交給首爾中央地檢調查，據了解，目前檢方還未傳喚他。

▲泰一涉嫌的是集體性侵案。（圖／翻攝自FACEBOOK／NCT）



只是特殊強姦罪並非小事，文泰一所屬公司SM娛樂稍早對外說明「現在正在調查中，難以對外回應」，有傳他還涉嫌吸毒犯案一事，警方則否認「他沒有吸毒」。

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