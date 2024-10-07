柯佳嬿釜山影展當評審！　同台西島俊秀「又追星柳承龍」開心笑了

記者黃庠棻／台北報導

柯佳嬿受邀至2024年釜山國際影展的第六屆「亞洲內容暨全球OTT大獎」（ACA & Global OTT Awards）擔任評審，頒獎典禮6日晚間於釜山盛大舉行。首度擔任評審的柯佳嬿提到因此看了不少優秀作品及演員的表現，透露評選過程內心掙扎許久，直言評審實在是個不容易的工作。

▲柯佳嬿擔任釜山影展頒獎人。（圖／柯佳嬿經紀公司提供）

柯佳嬿在本屆大獎中擔任要角，首次以評審身份，評選眾多來自亞洲各地戲劇。對於接下此次任務，柯佳嬿表示非常榮幸，她說「接到邀請的時候很開心，剛好這段時間沒有在拍戲，有比較多時間能夠看片，因為這樣看了不少平時比較沒有接觸的類型，很多作品跟演員都很優秀，投票的時候內心反覆掙扎了很久。」

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▲柯佳嬿擔任釜山影展頒獎人。（圖／柯佳嬿經紀公司提供）

也因為要看的戲劇及內容、資訊量都十分龐大，柯佳嬿透露過程中面臨時間上的壓力，坦言「總共只有三週的時間就得把所有的作品看完；好在平常就有追劇的習慣，很多作品之前已經看過了，現在有很多線上平台可以看到來自世界各地的影視作品，真的很幸福！」除了擔任評審，柯佳嬿同時在昨晚現身頒獎典禮現場。

▲柯佳嬿擔任釜山影展頒獎人。（圖／柯佳嬿經紀公司提供）

回顧典禮，柯佳嬿笑說「典禮上很多入圍的演員都有出席，前不久才看過他們的戲，現在他們就出現在我面前，感覺很奇妙。」尤其會後她還與影帝柳承龍、胡歌以及一同參與盛會的台灣藝人合影。

▲柯佳嬿擔任釜山影展頒獎人。（圖／柯佳嬿經紀公司提供）

而柯佳嬿與西島秀俊共同頒發重點獎項，包含最佳 OTT 原創內容（Best OTT original）及最佳創意獎（Best Creative），成為典禮亮點，獎項由戲劇《繁花》奪得。對於能和西島秀俊同台，柯佳嬿分享「之前看過西島先生的戲，能見到本人非常開心，西島先生很親切隨和，能一起頒發最大獎覺得非常榮幸。」

▲柯佳嬿擔任釜山影展頒獎人。（圖／柯佳嬿經紀公司提供）

而今（7）日晚間，柯佳嬿也將在韓國的民樂水邊公園出席《想見你》電影的特別放映活動，同時將以參演者之姿現場分享拍攝的心得及花絮，讓觀眾相當期待。

▲柯佳嬿擔任釜山影展頒獎人。（圖／柯佳嬿經紀公司提供）