極樂女體盛派對用？吹牛老爹家中搜出千瓶嬰兒油　好市多撇清：沒賣

▲吹牛老爹最近一次公開亮相，是出席2023年MTV音樂獎。（東方IC）

圖文／鏡週刊

歌手吹牛老爹（Sean “Diddy” Combs）在9月中旬正式被美國國土安全局逮捕，罪名更是一長串包括性販運、敲詐勒索、賣淫等，之後又有上百名人士對他提起性侵與性剝削的訴訟，其中包括了數十名兒童在內的受害者。

因為今年3月執法單位在3月突襲吹牛老爹位於邁阿密與洛杉磯的住宅後，發現存有大量儲備的物資，除了毒品以外，還有上千瓶的嬰兒油。大家都想知道，沒事囤積到上千瓶的嬰兒油是要幹嘛？還有，一次買這麼多，是去哪裡買的？對，全部的人都覺得只有一個地方可以買這麼多，就是好市多（Costco），原來美國人也愛去好市多進行大宗採購。

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他的律師甚至告訴八卦媒體，吹牛老爹擁有大房子，所以大量購買存放在家是很正常的，「他擁有房地產的地方，當地都有開好市多。」但是好市多卻告訴媒體，他們沒有在美國境內販售嬰兒油，使得律師的這番說詞自打臉。當然囉，這也引發更多網友的疑問，好市多真的沒賣嬰兒油？！

至於其餘控告他性侵與性剝削訴訟的破百名人士，律師團宣稱其中一位是9歲的男孩，表示當年去紐約唱片公司試唱後遭到毒手，宣稱「其他男孩也是在那邊試唱，大家都想爭取簽約。」律師團表示，受害者當中男性與女性的比利平均，其中百分之55的受害者曾跟當局或醫院提出報告，所有案例都是在1991年到2024年間發生的，有的是在派對上、有的是參加試唱，地點遍布洛杉磯、邁阿密、曼哈頓與漢普頓等地。

不過吹牛老爹的律師表示，這些性虐待的指控都是虛構跟毫無根據，他會在法庭上證明自己清白，真相是依據證據來斷定，而不是靠猜測。

網友則開始推敲，小賈斯汀（Justin Bieber）應該是吹牛老爹的受害者之一，因為2011年的訪問又被翻了出來，當時他們一起接受主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）的訪問，那時年紀只有16歲的小賈斯汀，收到吹牛老爹送他的一輛藍寶堅尼跑車，但是吹牛老爹要求不要在訪問中提及，因為這是私事。另外一則在小賈斯汀15歲的訪問，吹牛老爹則說兩人會一起度過48個小時，「我們去哪都不能透露...但絕對是15歲孩子的夢想。」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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