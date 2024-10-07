大S歡慶48歲生日！具俊曄偷藏驚喜在廁所　手繪畫作告白：我的愛，熙媛

記者孟育民／台北報導

中視播出的男團選秀《原子少年2》總決賽在即，節目今（7日）邀請到具俊曄擔任流星導師，而昨恰巧是大S（徐熙媛）48歲生日，他透露昨天有跟家人們吃飯，也有替老婆準備生日蛋糕、驚喜禮物，並手繪圖畫給她，相當浪漫！

▲具俊曄擔任《原子少年 2 ATOM BOYZ2》流星導師。（圖／記者周宸亘攝）

具俊曄2022年與大S（徐熙媛）結婚，婚後長居台灣，結婚2年感情依舊甜蜜，而昨（6日）是大S（徐熙媛）48歲生日，他透露除了有吃飯，還偷偷準備驚喜給老婆，「我把禮物藏在廁所，就想說她上廁所的時候，可以讓她有個驚喜嚇到，結果還是被發現了，她還蠻開心的，有收到這個禮物的。」他準備的是價格近10萬元的名牌Chrome Hearts手環，還有畫畫送她，「用畫的方式當作卡片給她，上面寫了Happy Birthday，我的愛，熙媛」，相當用心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲具俊曄準備驚喜幫大S慶生。（圖／記者周宸亘攝）

另外，具俊曄日前經營多年的IG帳號被盜導致消失，已經向官方提出申請，問及進度如何？他表示：「現在也已採取一些措施，希望可以把它找回來，那目前還在等待結果當中，畢竟我是把IG當成自己的日記在經營，希望可以趕快把自己的帳號找回來。」對於帳號消失，被傳出各種謠言，他則澄清：「那當然這些都不是真的，我希望能夠趕快把我的帳號找回來。」