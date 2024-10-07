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楊繡惠摸徐乃麟屁股「開黃腔片段被翻出」！　籃籃私訊遭公開爆不滿

徐乃麟遭控辱罵楊繡惠，他認為自己沒有錯，但爭議事件已讓他像「滿臉豆花」；楊繡惠直播控訴遭徐乃麟罵「賤」，說到激動處還爆哭，兩人關係也生變。（翻攝自徐乃麟IG、楊繡惠臉書）

圖文／鏡週刊

藝人楊繡惠不滿錄製《天才衝衝衝》，遭主持人徐乃麟罵「妳很賤。」自覺受辱的她開直播哭到梨花帶淚，導致徐乃麟被網友公審，原本有私交的兩人感情也生變。其實楊繡惠去年上節目曾對徐乃麟大開黃腔說：「他都翹起來了。」並伸手摸屁股3下，節目片段被掀出後，她遭質疑前後態度不一，並被認為已有性騷擾嫌疑。

楊繡惠事件延燒好幾天，徐乃麟雖遭到網友炎上，但也獲得電視台與製作單位力挺；同時，楊繡惠過往對徐乃麟的不當言論，也遭扒出。楊繡惠去年錄製《我愛冰冰Show》時，主題為徐乃麟的「為你瘋狂歌友會」，楊繡惠也盡責地扮演瘋狂粉絲，一看到徐乃麟就說：「乃哥看到我是有感覺的。」「他都翹起來了。」「好翹喔，我幫他。」

徐乃麟獲得製作單位力挺，認為節目現場並沒有刻意辱罵的情形。（翻攝自《天才衝衝衝》臉書）

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▲徐乃麟獲得製作單位力挺，認為節目現場並沒有刻意辱罵的情形。（翻攝自《天才衝衝衝》臉書）

出手摸三下　喊西裝翹

不僅如此，楊繡惠接著伸手摸徐乃麟的屁股三下後，解釋是「徐乃麟的西裝翹起來了。」雖然只是節目效果，當下氣氛歡樂，笑笑就過去，但也有網友指出，此舉有公然性騷擾的嫌疑。此外，她擅自公開籃籃私下傳給她的安慰訊息，讓籃籃被批「雙面人」；有工作人員透露，其實當事人不是很開心。

楊繡惠去年在節目上對徐乃麟開黃腔的畫面遭翻出，她除了語帶雙關，還伸手摸徐乃麟屁股。（翻攝自中視）

▲楊繡惠去年在節目上對徐乃麟開黃腔的畫面遭翻出，她除了語帶雙關，還伸手摸徐乃麟屁股。（翻攝自中視）

據徐乃麟的友人透露，他絕對不是不認錯，之前節目上罵人太難聽，他也馬上道歉；這次楊繡惠事件，他只是順著話接下去，沒有罵人，是真的覺得自己沒錯。

去年楊繡惠對徐乃麟大開黃腔，其實徐乃麟早就忘記了。這幾天有網友看不下去，幫他找出錄影畫面還截圖給他，徐乃麟才想起這件事，但他不以為意，反倒對於楊繡惠如此激動感到不解。

事發後徐乃麟（右）出國工作，對於楊繡惠的指控，他認為自己沒錯，不願意道歉。左為徐乃麟的老婆。（翻攝自徐乃麟臉書）

▲事發後徐乃麟（右）出國工作，對於楊繡惠的指控，他認為自己沒錯，不願意道歉。左為徐乃麟的老婆。（翻攝自徐乃麟臉書）

畫面未公開　事件延燒

回顧事件源頭，楊繡惠錄製《天才衝衝衝》中的諧音哏單元，因抽到「ㄐ」這個注音，其中一名來賓說「劍龍」，另一名來賓則說「踢毽子」，輪到楊繡惠時，她著急地說「賤賤賤」；於是徐乃麟補充「妳很賤的賤」，怕楊繡惠走心，徐乃麟又轉了一下說是「狠劍」。豈料，對於「賤」這個字極度敏感的楊繡惠，下通告後大開直播，哭訴遭到徐乃麟羞辱。

徐乃麟（右）和曾國城主持的長壽節目《天才衝衝衝》，楊繡惠（左）也是常客，但經此事件後，徐乃麟已聲明不再同台。（翻攝自《天才衝衝衝》臉書）

▲徐乃麟（右）和曾國城主持的長壽節目《天才衝衝衝》，楊繡惠（左）也是常客，但經此事件後，徐乃麟已聲明不再同台。（翻攝自《天才衝衝衝》臉書）

因製作單位放任事件延燒，堅持等到10月中才播出完整內容，因此旁人只能憑藉在場人士轉述片段真相。只是徐乃麟認為兩人已有心結，不會再跟楊繡惠同台。

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鏡週刊, 楊繡惠, 徐乃麟, 籃籃

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