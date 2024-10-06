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女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

記者劉宛欣／綜合報導

人氣直播主赤鬼伯伯擁有白皙皮膚以及傲人的身材曲線、甜美的臉蛋，直播尺度常常遊走在邊緣，讓她獲得許多關注，是許多男生心中的夢幻女神。幾個月前在Dcard上出現一篇熱門文章，一名女網友抱怨男友看赤鬼伯伯直播打手槍，讓她感到困惑與不滿，對此，赤鬼伯伯近日在直播中親自回應，表示哭笑不得。

▲赤鬼伯伯回應網友抱怨自己男友看她直播打手槍。（圖／翻攝自赤鬼伯伯YT）

▲赤鬼伯伯是超人氣直播主。（圖／翻攝自赤鬼伯伯Instagram）

Dcard文章中提到，女網友的男友是赤鬼伯伯的忠實粉絲，不僅在電腦裡私藏了大量赤鬼伯伯的照片，甚至某一次還被她抓到，男友竟然光著屁股一邊觀看赤鬼伯伯的直播一邊打手槍，讓女友非常不解，質疑男友的行為是否越界。文章一出，立刻引發廣大網友討論。

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赤鬼伯伯日前在直播中對此作出回應，她笑著表示對於這樣的情況確實感到無奈，也理解部分觀眾的留言，有人指出她「可能有點像AV女優的感覺，再加上比較親民，語言也相近，讓人覺得接觸她比看日本A片的距離感更近」。對此，赤鬼伯伯也表示認同，因為她在台灣，而且經常參與線下活動，讓粉絲接觸她變得相對容易，這可能讓部分粉絲過度投入。

▲赤鬼伯伯回應網友抱怨自己男友看她直播打手槍。（圖／翻攝自赤鬼伯伯YT）

▲赤鬼伯伯回應網友抱怨自己男友看她直播打手槍。（圖／翻攝自赤鬼伯伯YT）

不過，赤鬼伯伯也坦言，假如這樣的事情發生在她自己身上，她也不太能接受。她更進一步解釋說：「我覺得我不行的點是因為那個距離太近了，對我來說，那個等於是同行。如果你對我的同行做這些事情，我會覺得很奇怪。」

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