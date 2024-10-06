消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

記者蔡宜芳／綜合報導

日前一名網友在「匿名公社」公審消防人員，批對方不到中午12點就穿制服外出買便當，結果反遭千名網友留言回擊。而男星唐從聖6日也對此分享看法，諷刺表示「請消防單位可以考慮尊重不同群眾的想法」。

▲唐從聖6日發文分享對於消防員買便當遭公審一事的看法。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社、從從唐從聖）

唐從聖貼文中表示，如果有市民認為消防員在中午12點前就不應該外出買便當，那麼建議消防單位可以登記該市民的住址，「以後如果他家發生什麼緊急狀況，只要遇到用餐、下班和週休二日的時間，消防員就可以不用去救難…」

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對於該網友抱怨消防人員一次買15個便當卻沒先打電話，唐從聖則表示：「那以後如果他家不幸失火了，每一個來救火的消防員，就規定只能潑一桶水來滅火，這樣是不是比較不會有爭議了…」

▲唐從聖發文。（圖／翻攝自Facebook／從從唐從聖）

對於唐從聖的PO文，網友紛紛贊同表示「這個辦法不錯」、「那位酸民請問你是要親自送便當給消防員嗎？這有什麼好PO的」、「都排隊了，還要管別人買幾個」。

此前，基隆消防局仁愛分隊長黃博昇解釋說，當天因基隆多處坍方，外勤同仁不斷進進出出，為了讓隊員能夠抓緊時間吃飯，才會請2名後勤補給人員外出買飯。燒臘便當店老闆也表示，當天消防隊有先打電話請他們外送，但因為颱風天緣故，才會請對方自己來拿。

【唐從聖全文】

請消防單位可以考慮尊重不同群眾的想法：

如果有市民覺得沒到中午12點

消防員就不可以外出買便當

那就上網登記這位市民的住址

以後如果他家發生什麼緊急狀況

只要遇到用餐、下班和週休二日的時間

消防員就可以不用去救難…

如果有人覺得餐廳有客人在排隊

消防員就不應該一個人買15個便當

那以後如果他家不幸失火了

每一個來救火的消防員

就規定只能潑一桶水來滅火

這樣是不是比較不會有爭議了…