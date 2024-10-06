排隊名店遇奧客嗆店員「等到天黑吃不到」！夏如芝傻眼：哪來的毛病

記者劉宛欣／綜合報導

藝人夏如芝2020年和張捷結婚後，育有3歲女兒「芝麻」，除了可愛親子互動深受歡迎，她也仍持續演藝事業，常分享個人生活。6日她在Instagram上分享外出用餐時，遇到的「奧客」的不耐煩行徑，讓她相當看不下去，直呼「到哪是哪來的毛病？」

▲夏如芝經常透過社群分享日常生活。（圖／翻攝自夏如芝Instagram）

夏如芝6日在Instagram限時動態發文，開頭就直言自己非常不喜歡那些，愛吃熱門店卻又不願意等的人，還有選擇要等，卻等了又要哭的人，她忍不住開罵「到底是哪來的毛病？」接著直言「腳長在你腳上，沒有人逼你留下來排隊，所有的選擇都是自己的，今天要走要留，都是你自己可以決定的，請為自己的選擇負責」，似乎是在排美食名店時，目擊了店員被奧客刁難的場景。

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▲夏如芝發文抱怨奧客。（圖／翻攝自夏如芝Instagram）

夏如芝提到有奧客在等得不耐煩時竟開口問店員「為什麼要等那麼久？」、「我是不是等到天黑都吃不到呀？」讓她翻白眼直言「有本事你就讓老闆讓你免排進去呀！」並無奈表示現實就是如此，忍不住要為餐飲服務業打抱不平，並透露自己也是在現場帶著長輩與小孩排隊，進店以後等餐也等了半個小時，難以理解為何部分客人自己選擇要排隊，卻又不耐煩哇哇叫。