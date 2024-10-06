記者吳睿慈／台北報導

南韓女團 (G)I-DLE本周末一連三天在台北小巨蛋舉辦「2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] 演唱會」，三場共吸引三萬名歌迷朝聖。6日來到最後一場演出，下午5點30分準時登場的(G)I-DLE一開場以神曲〈Super Lady〉氣勢登場，掀起萬人報以爆炸高分貝尖叫聲回應，她們魅力無窮，最後在演唱會尾聲，舒華期待下次前進台北大巨蛋，全場歡呼聲四溢。

▲ (G)I-DLE連唱三天圓滿落幕。（圖／KKLIVE提供）



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(G)I-DLE連續三天嗨炸台北小巨蛋，依照前兩場慣例，每位成員在安可時跟歌迷道別，而今（6日）舒華最後壓軸講道別話語時，特別提到：「我從第一天到第三天，就看著這片紫色燈海，每次看到都好感動，看著這片場地，真的是感覺一切都有回報！謝謝你們從遠方到來，不管從台北或南部或從國外飛來，謝謝你們飛來這邊看我表演，還準備很多食物給我。」

▲舒華感性致謝粉絲，成員以為她要哭了。（圖／KKLIVE提供）



團員看著舒華以為她要哭了，舒華連忙說：「我長大了，期許自己今年不要再哭了。」她更期許 (G)I-DLE下次來台北能唱進「大巨蛋」，她表示：「捨不得離開這邊欸！希望我們可以下次能到大巨蛋開演唱會好不好！」此話一出全場尖叫，她急忙跟粉絲約定：「一定要哦！追著自己的夢想，所以你們也要做自己喜歡的事，如果可以給你力量，我們也會繼續努力。」自嘲詞彙不足的她笑說：「總之謝謝大家！」

▲▼ (G)I-DLE舒華開口「下次唱大巨蛋好嗎」，感性致謝「捨不得離開這裡」。（圖／KKLIVE提供）



有趣的是，舒華在說完感人話語後，MINNIE一直用關心眼神看著她，舒華馬上說：「我沒有要哭我沒有要哭！」MINNIE說：「我在等你哭！」讓全場笑聲不斷，最後在唱完韋禮安的〈如果可以〉及最後安可曲〈Last Forever〉後，為第三天演唱會畫下完美句點。