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46位啦啦隊女神登國慶晚會！　樂天菲菲意外成C位「賣力應援吐激動心聲」

記者孟育民／台北報導

國慶晚會於5日在台北大巨蛋盛大舉行，國內6支職棒隊、9支職籃隊的46位啦啦隊隊員齊聚舞台熱舞，「樂天女孩」菲菲、孟潔和嘎琳甜美登台亮相。菲菲表示，這次受邀登上晚會舞台，象徵著啦啦隊在台灣受到越來越多的關注與認可，「前一天晚上因為太興奮睡不著，在大巨蛋表演更是讓人興奮加倍。」

▲▼孟潔（左起）、菲菲和嘎琳在晚會後台合影 。（圖／樂天桃猿提供）

▲孟潔（左起）、菲菲和嘎琳在晚會後台合影 。（圖／樂天桃猿提供）

2024國慶晚會吸引了兩萬多人共襄盛舉，「樂天女孩」菲菲、以及選入中職12強啦啦隊的孟潔和嘎琳，穿上球衣在台上熱舞。嘎琳表示，這是她第一次參加國慶晚會，收到邀請時非常興奮，覺得能在這麼大型的舞台上演出是一個非常棒的經驗。菲菲則回憶，這並不是她第一次參加國慶活動，過去就讀國立台灣戲曲學院時，每年都會在總統府前表演，但今年是她首次以啦啦隊員的身份受邀，展現活力四射的「台式應援」。

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▲▼孟潔（左起）、菲菲和嘎琳在晚會後台合影 。（圖／樂天桃猿提供）

▲啦啦隊女們展現活力演出。（圖／翻攝轉播平台）

啦啦隊員一字排開時，菲菲站在正Ｃ位。她笑說，大家都注意到她站在C位，當時她以樂天代表的身份站上中間位子，感到非常感動，「希望能讓更多人看到樂天女孩的努力，展現我們的活力和動感舞蹈，讓大家認識樂天女孩。」嘎琳和孟潔這次也被選為12強啦啦隊，嘎琳說：「能夠受邀代表中華隊加油，讓我們前進東京巨蛋，真的非常榮幸和開心。」

▲▼孟潔（左起）、菲菲和嘎琳在晚會後台合影 。（圖／樂天桃猿提供）

▲孟潔、菲菲、嘎琳 。（圖／樂天桃猿提供）

談到這次晚會的演出心情，菲菲表示，由於大巨蛋場地非常大，排練時幾乎都是跑著進行，「平常應援不會全身酸痛，這次表演完真的感覺全身痠痛，快走不動了。」嘎琳也提到，為了這次的國慶演出，她提前加強排練，確保自己能在這麼大的舞台上呈現最佳狀態。

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國慶, 國慶晚會, 樂天女孩, 菲菲, 孟潔, 嘎琳, 短今

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