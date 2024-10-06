吹牛老爹涉性侵未成年遭捕！與「16歲小賈斯汀」訪談被挖：別講我們私事

記者劉宛欣／綜合報導

美國饒舌歌手「吹牛老爹」（Sean ”Diddy” Combs）近期因涉及性販賣被捕，並被多人控訴性侵，引起輿論譁然。在此之際，歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與吹牛老爹過去的訪談片段再度引起網友關注。在該片段中，吹牛老爹曾要求小賈斯汀不要將他們的私事公之於眾，這段對話被挖出後，引起了網友熱烈討論。

▲吹牛老爹與小賈斯汀過往言論被翻出。（圖／翻攝自Instagram／diddy、justinbieber）

吹牛老爹的醜聞曝光後，小賈斯汀與他過去的互動片段成為網友關注的焦點。其中，2011年他們一同接受美國主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）的訪問，吹牛老爹在節目中表示將送給當時只有16歲的小賈斯汀一輛林寶堅尼跑車，要求小賈斯汀不要在電視上談論他們的私事。

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另一段網路上流傳的片段中，當時只有15歲的小賈斯汀與吹牛老爹的互動也引起關注。吹牛老爹在片中說「他將與我一起度過48個小時，我們在哪裡閒逛、做什麼，我們不能透露…但這絕對是一個15歲孩子的夢想。」

▲吹牛老爹與小賈斯汀曾一同受訪。（圖／翻攝自X）

根據外媒報導，起訴書中提及，吹牛老爹涉嫌掌管性犯罪集團，多年來對女性與身邊人士進行脅迫和虐待，可能面臨終身監禁的刑責，但他否認所有的指控。受害者的律師表示，有多達120人指控吹牛老爹性侵，其中包括25名兒童，最年輕的受害者只有9歲。

這次的風波也牽扯到許多曾參加吹牛老爹派對的好萊塢明星，包括李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）、前女友珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、歌手Jay-Z與碧昂絲夫婦等，都因此受到批評，被質疑早知情吹牛老爹的罪行，甚至可能涉及其中。此外，美國作家安德森（Christopher Andersen）還爆料，吹牛老爹曾邀請英國王子威廉和哈利參加他的派對，但最後在王室幕僚的阻止下未能成行。

最近外媒更指出，案件受害人中甚至包括一線明星。《紐約郵報》引述消息人士指出，有一線男明星擔心與吹牛老爹的性行為片段可能會流出，該名明星表示「他感覺自己幾年前就曾受傷害，現在又再次成為受害者。」