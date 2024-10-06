短今合體妡0「中職啦啦最高VS最矮」　23公分差！網笑：要踩高蹺

記者顧齊祐／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）因甜美外型與姣好身材圈粉不少人，更成為許多球迷心中的啦啦隊女神。近日她合體台鋼雄鷹啦啦隊「WING STARS」的妡0（方妡蔆）一同拍攝短片，兩人呈現出了「最萌身高差」瞬間笑翻網友。

▲短今（左）與妡0（右）分別是中職啦啦隊中最高和最矮的成員。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



短今有著173公分的驚人身高，是中職啦啦隊中最高的一位，而妡0則以150公分成為了啦啦隊裡最矮的成員。兩位有著驚人身高差的女孩近日驚喜合體，並大跳應援舞蹈。短今將影片分享至了社群平台後，也寫道「中華職棒最萌身高差來了」。

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▲短今與妡0驚喜合體，呈現「最萌身高差」。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



影片中，短今與妡0穿上了各自的隊服，並使用了日本創作歌手imase的金曲〈NIGHT DANCER〉大跳應援舞蹈，短今雖然站在了妡0的後方，但兩人還是明顯地差了一顆頭，畫面相當有趣。影片最後短今還將妡0給一把抱了起來，十分逗趣。

▲短今將妡0一把抱了起來。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



影片發布後，瞬間吸引大批粉絲圍觀，紛紛留言表示「這身高差太萌」、「眼睛平視完美避過頭頂」、「站在身邊，短今都變大長今了」、「23公分，要踩高蹺了吧」、「短今仙女與妡0這組合身高差直接差一顆頭」。